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Уже и Сантуш его не уважает? Роналду грубо отреагировал на свою замену в матче с Южной Кореей

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Криштиану вспылил, посчитав что рано уходит с поля

Уже и Сантуш его не уважает? Роналду грубо отреагировал на свою замену в матче с Южной Кореей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers

Новина українською

Фернанду Сантуш принял решение заменить Криштиану Роналду на 65-ой минуте встречи. Он ушел с поля первым среди игроков двух команд.

Вместо него на поле появился Андре Силва.

Криштиану не стал сдерживать эмоций и перед тем как отдать Пепе капитанскую повязку сказал:

"Ты чертовски торопишься убрать меня с поля".

Вероятно: лидер сборной Португалии обращался к главному тренеру Фернанду Сантушу.

В итоге сборная Португалии уступила Южной Корее 1:2. Этот результат не дал пройти дальше Уругваю.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия Южная Корея Чемпионат мира 2022
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Источник:
abola.pt

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Комментарии (4)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.12.2022 в 20:54
Со стадиона наверное не сбежал только потому, что местность незнакомая.))
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vlotko (Броди)
02.12.2022 в 20:19
До тих пір поки Роналду був на полі, Португалія не програвала, так в чому він не прав?
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2022 в 20:15
длинношЕЕЕ запарило!
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
02.12.2022 в 20:07
Дівчинка-переросток примхлива...
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0
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