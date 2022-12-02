Уже и Сантуш его не уважает? Роналду грубо отреагировал на свою замену в матче с Южной Кореей

Фернанду Сантуш принял решение заменить Криштиану Роналду на 65-ой минуте встречи. Он ушел с поля первым среди игроков двух команд.

Вместо него на поле появился Андре Силва.

Криштиану не стал сдерживать эмоций и перед тем как отдать Пепе капитанскую повязку сказал:

"Ты чертовски торопишься убрать меня с поля".

Вероятно: лидер сборной Португалии обращался к главному тренеру Фернанду Сантушу.

В итоге сборная Португалии уступила Южной Корее 1:2. Этот результат не дал пройти дальше Уругваю.