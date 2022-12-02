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Уже и Сантуш его не уважает? Роналду грубо отреагировал на свою замену в матче с Южной Кореей
Криштиану вспылил, посчитав что рано уходит с поля
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Richard Sellers
Фернанду Сантуш принял решение заменить Криштиану Роналду на 65-ой минуте встречи. Он ушел с поля первым среди игроков двух команд.
Вместо него на поле появился Андре Силва.
Криштиану не стал сдерживать эмоций и перед тем как отдать Пепе капитанскую повязку сказал:
"Ты чертовски торопишься убрать меня с поля".
Вероятно: лидер сборной Португалии обращался к главному тренеру Фернанду Сантушу.
В итоге сборная Португалии уступила Южной Корее 1:2. Этот результат не дал пройти дальше Уругваю.
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