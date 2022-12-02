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Все знают за кого болеть. Шакири выйдет в основе Швейцарии на Сербию – составы команд

Чемпионат мира FIFA
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Обе команды будут бороться за выход

Все знают за кого болеть. Шакири выйдет в основе Швейцарии на Сербию – составы команд

Фото: https://twitter.com/FSSrbije

Новина українською

Известны составы на матч заключительного тура группы G Сербия – Швейцария. В решающем матче разыгрывается путёвка в плей-офф, расклады аналогичны тем, что были в квартете Н.

Интересный матч начнется в 21:00.

Состав Сербии:

  • 5 Велькович М.
  • 18 Влахович Д.
  • 14 Живкович А.
  • 17 Костич Ф.
  • 16 Лукич С.
  • 4 Миленкович Н.
  • 23 Милинкович-Савич В. (В)
  • 20 Милинкович-Савич С.
  • 9 Митрович А.
  • 2 Павлович С.
  • 10 Тадич Д. (К)

Состав Швейцарии:

  • 5 Аканджи М.
  • 17 Варгас Р.
  • 3 Видмер
  • 10 Джака Г. (К)
  • 7 Эмболо Б.
  • 21 Кобель Г. (В)
  • 13 Родригес Р.
  • 15 Соу Дж.
  • 8 Фройлер Р.
  • 23 Шакири Дж.
  • 22 Шер Ф.
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В статье: Сербия Швейцария Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
02.12.2022 в 21:06
За швейцарців так само не хочеться після ковідного інцедента
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