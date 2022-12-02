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Все знают за кого болеть. Шакири выйдет в основе Швейцарии на Сербию – составы команд
Обе команды будут бороться за выход
Фото: https://twitter.com/FSSrbije
Известны составы на матч заключительного тура группы G Сербия – Швейцария. В решающем матче разыгрывается путёвка в плей-офф, расклады аналогичны тем, что были в квартете Н.
Интересный матч начнется в 21:00.
Состав Сербии:
- 5 Велькович М.
- 18 Влахович Д.
- 14 Живкович А.
- 17 Костич Ф.
- 16 Лукич С.
- 4 Миленкович Н.
- 23 Милинкович-Савич В. (В)
- 20 Милинкович-Савич С.
- 9 Митрович А.
- 2 Павлович С.
- 10 Тадич Д. (К)
Состав Швейцарии:
- 5 Аканджи М.
- 17 Варгас Р.
- 3 Видмер
- 10 Джака Г. (К)
- 7 Эмболо Б.
- 21 Кобель Г. (В)
- 13 Родригес Р.
- 15 Соу Дж.
- 8 Фройлер Р.
- 23 Шакири Дж.
- 22 Шер Ф.
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02.12.2022 в 21:06
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