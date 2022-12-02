  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Месть за 2010-й. Гана – Уругвай. 0:2. Видео обзор
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месть за 2010-й. Гана – Уругвай. 0:2. Видео обзор

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Не дали забить необходимое количество мячей Уругваю

Месть за 2010-й. Гана – Уругвай. 0:2. Видео обзор

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Сборная Ганы уступила в последнем туре группового этапа Уругваю (0:2), но не пропустила их в плей-офф. Всё решил бы всего один гол, который так и не был забит.

В 2010-м году Уругвай прошел Гану в четвертьфинале и вышел в полуфинал чемпионата мира в ЮАР. Всё решил эпизод с Луисом Суаресом. Сначала он руками вынес мяч с линии ворот, за что получил красную, а его команда – пенальти. Игрок Ганы шансом не воспользовался и 11-метровый не реализовал.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гана Уругвай Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде