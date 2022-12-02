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Месть за 2010-й. Гана – Уругвай. 0:2. Видео обзор
Не дали забить необходимое количество мячей Уругваю
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Сборная Ганы уступила в последнем туре группового этапа Уругваю (0:2), но не пропустила их в плей-офф. Всё решил бы всего один гол, который так и не был забит.
В 2010-м году Уругвай прошел Гану в четвертьфинале и вышел в полуфинал чемпионата мира в ЮАР. Всё решил эпизод с Луисом Суаресом. Сначала он руками вынес мяч с линии ворот, за что получил красную, а его команда – пенальти. Игрок Ганы шансом не воспользовался и 11-метровый не реализовал.
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