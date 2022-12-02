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ФИФА выпустила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии сборной Испании
Важно делать так в большем количестве спорных случаев
Фото: скриншот
ФИФА на официальном аккаунте в твиттере выложила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии в ворота Испании (2:1) в матче 1-го декабря.
Этот гол не оставил шансов Германии на выход в плей-офф. По итогам встречи из группы вышли Япония (1 место, 6 очков) и Испания (2 место, 4 очка).
В видео ФИФА показали как изменяется изображение мяча в зависимости от ракурса.
Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.— FIFA.com (@FIFAcom) December 2, 2022
The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q
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