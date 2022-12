ФИФА выпустила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии сборной Испании

ФИФА на официальном аккаунте в твиттере выложила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии в ворота Испании (2:1) в матче 1-го декабря.

Этот гол не оставил шансов Германии на выход в плей-офф. По итогам встречи из группы вышли Япония (1 место, 6 очков) и Испания (2 место, 4 очка).

В видео ФИФА показали как изменяется изображение мяча в зависимости от ракурса.

Japan’s second goal in their 2-1 win over Spain was checked by VAR to determine if the ball had gone out of play.



The video match officials used the goal line camera images to check if the ball was still partially on the line or not. pic.twitter.com/RhN8meei6Q