ФИФА выпустила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии сборной Испании

ФИФА на официальном аккаунте в твиттере выложила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии в ворота Испании (2:1) в матче 1-го декабря.

Этот гол не оставил шансов Германии на выход в плей-офф. По итогам встречи из группы вышли Япония (1 место, 6 очков) и Испания (2 место, 4 очка).

В видео ФИФА показали как изменяется изображение мяча в зависимости от ракурса.