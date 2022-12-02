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ФИФА выпустила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии сборной Испании

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Важно делать так в большем количестве спорных случаев

ФИФА выпустила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии сборной Испании

Фото: скриншот

Новина українською

ФИФА на официальном аккаунте в твиттере выложила пояснительный ролик к моменту со вторым голом Японии в ворота Испании (2:1) в матче 1-го декабря.

Этот гол не оставил шансов Германии на выход в плей-офф. По итогам встречи из группы вышли Япония (1 место, 6 очков) и Испания (2 место, 4 очка).

В видео ФИФА показали как изменяется изображение мяча в зависимости от ракурса.

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В статье: Испания Япония ФИФА Чемпионат мира 2022
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Комментарии (5)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2022 в 22:04
педантичным немцам от этого больнее вдвойне
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филанкрот (donetsk)
02.12.2022 в 21:52
Німці зганьбились
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жажа_the_best (Харьков)
02.12.2022 в 21:27
Мяч же явно пересек линию поля. Куда смотрел чертов судья? Гол отменить. Результат оставить 1-1. И вместо Испании идет дальше Германия!
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Sokol AmpFootball
02.12.2022 в 21:59
так не пересік же повністю
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TIRAN (Донецк (Украина!))
02.12.2022 в 22:04
не гони! пересёк - это когда вся проекция пересекла дальнюю линию разметки!
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