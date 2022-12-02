  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Болезненный момент для опытного нападающего

Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Уругвая в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2022 одержала победу над Ганой 2:0. Однако этого счета латиноамериканцам не хватило для того, чтобы квалифицироваться в плей-офф турнира.

В параллельном матче Южная Корея сенсационно одолела Португалию, забрав себе второй билет в 1/8-ю от группы Н. Уругвайцы изрядно расстроились, фонтанируя эмоциями. Эдинсон Кавани, например, излучал ярость, а Луис Суарес плакал.

Это его последний чемпионат мира и с таким бесславным окончанием. Уругвай не вышел из группы впервые с 2010-го года.

Кадры, зафиксировавшие слезы выдающегося бомбардира, облетели весь мир.

Фотогалерея

Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО - фото 1Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО - фото 1Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО - фото 2Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО - фото 3Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО - фото 4

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Луис Суарес Уругвай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде