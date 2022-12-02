Галерея слез. Реакция Луиса Суареса на вылет сборной Уругвая из ЧМ-2022. ФОТО

Сборная Уругвая в третьем туре группового этапа чемпионата мира 2022 одержала победу над Ганой 2:0. Однако этого счета латиноамериканцам не хватило для того, чтобы квалифицироваться в плей-офф турнира.

В параллельном матче Южная Корея сенсационно одолела Португалию, забрав себе второй билет в 1/8-ю от группы Н. Уругвайцы изрядно расстроились, фонтанируя эмоциями. Эдинсон Кавани, например, излучал ярость, а Луис Суарес плакал.

Это его последний чемпионат мира и с таким бесславным окончанием. Уругвай не вышел из группы впервые с 2010-го года.

Кадры, зафиксировавшие слезы выдающегося бомбардира, облетели весь мир.

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