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Шакири забивает на 3-м подряд чемпионате мира. Швейцария открывает счет против Сербии. Видео

Чемпионат мира FIFA
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Мощный удар вингера "нати"

Шакири забивает на 3-м подряд чемпионате мира. Швейцария открывает счет против Сербии. Видео

Фото: Getty Images

Новина українською

Швейцария забивает первой в противостоянии с Сербией. Шакири увеличивает шансы "нати" на плей-офф.

Это уже 5-й мяч на мундиалях для Шакири.

20' Джердан Шакири – 0:1.

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В статье: Сербия Швейцария Шердан Шакири Чемпионат мира 2022
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