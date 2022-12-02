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Шакири забивает на 3-м подряд чемпионате мира. Швейцария открывает счет против Сербии. Видео
Мощный удар вингера "нати"
Фото: Getty Images
Швейцария забивает первой в противостоянии с Сербией. Шакири увеличивает шансы "нати" на плей-офф.
Это уже 5-й мяч на мундиалях для Шакири.
20' Джердан Шакири – 0:1.
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