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Быстро сравнивают Сербы. Митрович головой забивает Швейцарии. ВИДЕО момента

Чемпионат мира FIFA
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Снова обоим командам нужно забивать

Быстро сравнивают Сербы. Митрович головой забивает Швейцарии. ВИДЕО момента

Фото: Getty Images

Новина українською

Сербия сравнивает в матче со Швейцарией за выход из группы. Митрович отличился на втором этаже.

26' Александар Митрович – 1:1.

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В статье: Сербия Швейцария Чемпионат мира 2022
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