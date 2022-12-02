Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Быстро сравнивают Сербы. Митрович головой забивает Швейцарии. ВИДЕО момента
Снова обоим командам нужно забивать
Фото: Getty Images
Сербия сравнивает в матче со Швейцарией за выход из группы. Митрович отличился на втором этаже.
26' Александар Митрович – 1:1.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЧМ. Южная Корея – Португалия 2:1. Игроки АПЛ дарят плей-офф корейцам
- Воздушные силы Украины поблагодарили Норвегию за ПВО NASAMS оригинальным роликом
- Сегодня День рождения у автора оригинального исполнения пенальти – Антонина Паненки
- Иран требует отстранить сборную США на 10 матчей за скандальное фото с флагом
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО
Новости по теме
- 20:20 Зарубежные Сербия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 15:32 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 17:00
- 19:25 Зарубежные Южная Корея присоединяется к Португалии в плей-офф, Гана затянула Уругвай на дно. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн