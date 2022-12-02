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Привоз Швейцарии. Видео, как Влахович выводит Сербию вперед
В данный момент именно Сербия выходит в плей-офф
Фото: Getty Images
Сербия забивает второй и уже ведет против Швейцарии. Привезли сами себе мяч "нати".
35' Душан Влахович – 2:1.
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