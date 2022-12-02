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Эмболо сравнивает. Важнейший мяч в раздевалку для Швейцарии
Нападение играет лучше обороны сегодня
Фото: Getty Images
Швейцария сравнивает счет и делает результат приемлимым для себя. Отличился Бриль Эмболо.
44' Бриль Эмболо – 2:2.
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