Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красивый розыгрыш, пас пяткой – Швейцария снова ведет
Если не пропускать, получиться уверенный выход из группы
Фото: Getty Images
Швейцария снова выходит вперед против Сербии. Отличился Фройлер после шикарного паса пяткой от Варгаса.
48' Ремо Фройлер – 2:3.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Воздушные силы Украины поблагодарили Норвегию за ПВО NASAMS оригинальным роликом
- Люди из низшего общества: худшие команды чемпионатов мира по футболу
- Днепр-1 шокировал итальянский клуб ценником на своего лидера Довбика
- Южная Корея присоединяется к Португалии в плей-офф, Гана затянула Уругвай на дно. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
Новости по теме
- 20:20 Зарубежные Сербия – Швейцария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 15:32 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты четырех матчей пятницы до 17:00
- 19:25 Зарубежные Южная Корея присоединяется к Португалии в плей-офф, Гана затянула Уругвай на дно. Расписание и результаты ЧМ-2022
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн