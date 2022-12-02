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Красивый розыгрыш, пас пяткой – Швейцария снова ведет

Чемпионат мира FIFA
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Если не пропускать, получиться уверенный выход из группы

Красивый розыгрыш, пас пяткой – Швейцария снова ведет

Фото: Getty Images

Новина українською

Швейцария снова выходит вперед против Сербии. Отличился Фройлер после шикарного паса пяткой от Варгаса.

48' Ремо Фройлер – 2:3.

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В статье: Сербия Швейцария Чемпионат мира 2022
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