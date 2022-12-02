Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суарес: ФИФА всегда против Уругвая. Мне не дали увидеть детей, хотя к игроку Франции они пришли на скамейку запасных
Капитан Уругвая считает, что судьи задушили сборную
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Луис Суарес не пытался быть корректным в послематчевом комментарии. Уругвай выиграл у Ганы (2:0), но все равно не вышел из группы, так как Южная Корея обыграла Португалию (2:1).
"Пенальти, назначенный в моменте с Хименесом в игре с Португалией, навредил нам, поскольку повлиял фактор разницы пропущенных мячей. То же самое можно сказать про момент с Нуньесом, но в обратную сторону.
ФИФА и судейский комитет должны объясниться касательно того, на чем основываются их решения назначать невероятные пенальти. Нам же не поставили два пенальти в матче с Ганой. Впрочем, это не оправдание.
После игры я хотел увидеть своих детей, однако представители ФИФА отказали мне. Хотя к футболисту сборной Франции дети пришли на скамейку запасных.
Кажется, что Уругваю нужно больше влияния. ФИФА всегда против Уругвая", – заявил капитан сборной Уругвая.
Напомним, что Уругвай не вышел из группы на чемпионате мира впервые с 2002-го года.
Популярное сейчас
- ЧМ. Южная Корея – Португалия 2:1. Игроки АПЛ дарят плей-офф корейцам
- Воздушные силы Украины поблагодарили Норвегию за ПВО NASAMS оригинальным роликом
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- "Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО