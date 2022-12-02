Суарес: ФИФА всегда против Уругвая. Мне не дали увидеть детей, хотя к игроку Франции они пришли на скамейку запасных

Луис Суарес не пытался быть корректным в послематчевом комментарии. Уругвай выиграл у Ганы (2:0), но все равно не вышел из группы, так как Южная Корея обыграла Португалию (2:1).

"Пенальти, назначенный в моменте с Хименесом в игре с Португалией, навредил нам, поскольку повлиял фактор разницы пропущенных мячей. То же самое можно сказать про момент с Нуньесом, но в обратную сторону.

ФИФА и судейский комитет должны объясниться касательно того, на чем основываются их решения назначать невероятные пенальти. Нам же не поставили два пенальти в матче с Ганой. Впрочем, это не оправдание.

После игры я хотел увидеть своих детей, однако представители ФИФА отказали мне. Хотя к футболисту сборной Франции дети пришли на скамейку запасных. Кажется, что Уругваю нужно больше влияния. ФИФА всегда против Уругвая", – заявил капитан сборной Уругвая.

Напомним, что Уругвай не вышел из группы на чемпионате мира впервые с 2002-го года.