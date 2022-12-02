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Впервые в истории ЧМ в плей-офф сыграют три команды из конфедерации Азии
Это их турнир
Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу три сборных, представляющих конфедерацию Азии вышли из группы на чемпионате мира. Австралия, Япония и Южная Корея – среди 16-ти лучших команд турнира.
Это рекорд. Никогда ранее из группы на чемпионате мира не выходило больше двух команд от конфедерации Азии.
Напомним, что Австралия заняла второе место в группе с Францией, Тунисом и Данией, Япония выиграла группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой, а Южная Корея запрыгнула в последний вагон с Португалией благодаря голу на 90+.
???? For the ???????????? time in #FIFAWorldCup history, there will be ???? teams from the Asian confederation in the knockout stages#Qatar2022 pic.twitter.com/B63RNbmFBF— WhoScored.com (@WhoScored) December 2, 2022
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