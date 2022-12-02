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Впервые в истории ЧМ в плей-офф сыграют три команды из конфедерации Азии

Чемпионат мира FIFA
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(1 голосов)

Это их турнир

Впервые в истории ЧМ в плей-офф сыграют три команды из конфедерации Азии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сразу три сборных, представляющих конфедерацию Азии вышли из группы на чемпионате мира. Австралия, Япония и Южная Корея – среди 16-ти лучших команд турнира.

Это рекорд. Никогда ранее из группы на чемпионате мира не выходило больше двух команд от конфедерации Азии.

Напомним, что Австралия заняла второе место в группе с Францией, Тунисом и Данией, Япония выиграла группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой, а Южная Корея запрыгнула в последний вагон с Португалией благодаря голу на 90+.

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В статье: Австралия Южная Корея Япония
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Комментарии (2)
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Кот-Философ (Черкаси)
02.12.2022 в 23:54
ну справедливості заради Австралія по факту з Океанії
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+1
0
Пришта Литин (Київ)
02.12.2022 в 23:59
Але грала в Азіатській конференції у відборі.
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