Впервые в истории ЧМ в плей-офф сыграют три команды из конфедерации Азии

Сразу три сборных, представляющих конфедерацию Азии вышли из группы на чемпионате мира. Австралия, Япония и Южная Корея – среди 16-ти лучших команд турнира.

Это рекорд. Никогда ранее из группы на чемпионате мира не выходило больше двух команд от конфедерации Азии.

Напомним, что Австралия заняла второе место в группе с Францией, Тунисом и Данией, Япония выиграла группу с Испанией, Германией и Коста-Рикой, а Южная Корея запрыгнула в последний вагон с Португалией благодаря голу на 90+.

