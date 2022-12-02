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"Я сказал ему заткнуться", - Роналду успел поругаться и с игроком Южной Кореи
Игра с Кореей у Рона явно не задалась
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, о том, на тему чего у него возникла перепалка с игроком сборной Южной Кореи на 65-й минуте
"Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.
Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры", – признался Роналду после матча.
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