"Я сказал ему заткнуться", - Роналду успел поругаться и с игроком Южной Кореи

Капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, о том, на тему чего у него возникла перепалка с игроком сборной Южной Кореи на 65-й минуте матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 (1:2) . Роналду уходил с поля, будучи замененным.

"Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.

Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры", – признался Роналду после матча.