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"Я сказал ему заткнуться", - Роналду успел поругаться и с игроком Южной Кореи

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Игра с Кореей у Рона явно не задалась

"Я сказал ему заткнуться", - Роналду успел поругаться и с игроком Южной Кореи

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан и лидер сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, о том, на тему чего у него возникла перепалка с игроком сборной Южной Кореи на 65-й минуте матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 (1:2). Роналду уходил с поля, будучи замененным.

"Перед моей заменой один из их игроков говорил мне, чтобы я поскорее уходил. Я сказал ему заткнуться. У него нет полномочий для такого, он не обязан высказывать свое мнение о чем-либо.

Я бы ускорил темп, если бы судья сказал мне сделать это. В полемике нет необходимости. Был разгар игры", – признался Роналду после матча.

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В статье: Португалия Южная Корея Роналду
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Источник:
O Jogo

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Комментарии (3)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
02.12.2022 в 23:52
Ну сказав та й сказав. Таких епізодів на матчах такого рівня дуже багато
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филанкрот (donetsk)
02.12.2022 в 23:30
Щось "Бріолін"пішлв у рознос
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Хиденг (Днепр)
02.12.2022 в 23:15
«Ты просишь у меня об одолжении, но делаешь это без должного уважения...⁠⁠»
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