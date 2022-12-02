Бразилия и Швейцария идут дальше. Ожидаемая, но интересная развязка группы G

Перед заключительным туром была одна интрига – кто выйдет из группы вместе с Бразилией. На это имели шансы все: Швейцария, Камерун, и Сербия.

Сенсаций не случилось, хоть Камерун и взял 3 очка против Бразилии (1:0), Швейцария отыгралась против Сербии (3:2) и не пустила никого вперед.