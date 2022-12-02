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Бразилия и Швейцария идут дальше. Ожидаемая, но интересная развязка группы G

Чемпионат мира FIFA
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"Нати" не дали случиться сенсации

Бразилия и Швейцария идут дальше. Ожидаемая, но интересная развязка группы G

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Перед заключительным туром была одна интрига – кто выйдет из группы вместе с Бразилией. На это имели шансы все: Швейцария, Камерун, и Сербия.

Сенсаций не случилось, хоть Камерун и взял 3 очка против Бразилии (1:0), Швейцария отыгралась против Сербии (3:2) и не пустила никого вперед.

Команда В Н П +/- О
1 Бразилия 2 0 1 +2 6
2 Швейцария 2 0 1 +1 6
3 Камерун 1 1 0 0 4
4 Сербия 0 1 2 -3 1

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В статье: Бразилия Камерун Сербия Швейцария Чемпионат мира 2022
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