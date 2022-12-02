Чемпионат мира FIFA
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Бразилия и Швейцария идут дальше. Ожидаемая, но интересная развязка группы G
"Нати" не дали случиться сенсации
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Перед заключительным туром была одна интрига – кто выйдет из группы вместе с Бразилией. На это имели шансы все: Швейцария, Камерун, и Сербия.
Сенсаций не случилось, хоть Камерун и взял 3 очка против Бразилии (1:0), Швейцария отыгралась против Сербии (3:2) и не пустила никого вперед.
|№
|Команда
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|1
|Бразилия
|2
|0
|1
|+2
|6
|2
|Швейцария
|2
|0
|1
|+1
|6
|3
|Камерун
|1
|1
|0
|0
|4
|4
|Сербия
|0
|1
|2
|-3
|1
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