  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Швейцария с Португалией, а Бразилия с Южной Кореей – окончательные пары 1/8 чемпионата мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швейцария с Португалией, а Бразилия с Южной Кореей – окончательные пары 1/8 чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Впереди плей-офф

Швейцария с Португалией, а Бразилия с Южной Кореей – окончательные пары 1/8 чемпионата мира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

В последних матчах группового этапа сборная Швейцарии забрала своё у Сербии (3:2), а Бразилия уступила Камеруну (0:1), что никак не повлияло на лидеров группы.

Сетка турнира выглядит следующим образом:

  • Нидерланды – США. Суббота, 3 декабря, 17:00
  • Аргентина – Австралия. Суббота, 3 декабря, 21:00
  • Япония – Хорватия. Понедельник, 5 декабря,17:00
  • Бразилия – Южная Корея. Понедельник, 5 декабря, 21:00
  • Франция – Польша. Воскресенье, 4 декабря, 17:00
  • Англия – Сенегал. Воскресенье, 4 декабря, 21:00
  • Марокко – Испания. Вторник, 6 декабря, 17:00.
  • Португалия – Швейцария. Вторник, 6 декабря, 21:00
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бразилия Швейцария Чемпионат мира 2022
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде