Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Швейцария с Португалией, а Бразилия с Южной Кореей – окончательные пары 1/8 чемпионата мира
Впереди плей-офф
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
В последних матчах группового этапа сборная Швейцарии забрала своё у Сербии (3:2), а Бразилия уступила Камеруну (0:1), что никак не повлияло на лидеров группы.
Сетка турнира выглядит следующим образом:
- Нидерланды – США. Суббота, 3 декабря, 17:00
- Аргентина – Австралия. Суббота, 3 декабря, 21:00
- Япония – Хорватия. Понедельник, 5 декабря,17:00
- Бразилия – Южная Корея. Понедельник, 5 декабря, 21:00
- Франция – Польша. Воскресенье, 4 декабря, 17:00
- Англия – Сенегал. Воскресенье, 4 декабря, 21:00
- Марокко – Испания. Вторник, 6 декабря, 17:00.
- Португалия – Швейцария. Вторник, 6 декабря, 21:00
Group stage complete ✅— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 2, 2022
It's a straight road to the #Qatar2022 Final for these 16 teams!#FIFAWorldCup
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