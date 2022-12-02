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Никогда не были в плей-оф, и сейчас не будут. Сербия - Швейцария 2:3. Обзор матча и видео голов
Сербия - Швейцария ⋉ 2:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.12.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Сербия никогда не играла в плей-офф чемпионата мира… не сыграет и в этот раз. Хотя шансы на выход в 1/8-ю финала команда сохраняла до последнего тура группового раунда, боролась.
Выдала яркий матч, но Швейцария оказалась сильнее, зрелее. В этой голевой перестрелке "нати" забили ровно на один мяч больше, что и вывело их в плей-офф. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата мира.
Чемпионат Мира. Третий тур. Группа G
Доха. "Стадиум 974"
Голы: А. Митрович 26, Влахович 35 - Шакири 20, Эмболо 44, Фройлер 48
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