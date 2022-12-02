Никогда не были в плей-оф, и сейчас не будут. Сербия - Швейцария 2:3. Обзор матча и видео голов

Сербия никогда не играла в плей-офф чемпионата мира… не сыграет и в этот раз. Хотя шансы на выход в 1/8-ю финала команда сохраняла до последнего тура группового раунда, боролась.

Выдала яркий матч, но Швейцария оказалась сильнее, зрелее. В этой голевой перестрелке "нати" забили ровно на один мяч больше, что и вывело их в плей-офф. Смотрите, как это было, в видеообзоре матча чемпионата мира.

Чемпионат Мира. Третий тур. Группа G

Доха. "Стадиум 974"

Сербия - Швейцария 2:3

Голы: А. Митрович 26, Влахович 35 - Шакири 20, Эмболо 44, Фройлер 48