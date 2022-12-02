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Ни одна сборная не смогла выиграть все 3 матча на ЧМ впервые с 1994 года
Исторический показатель
Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup
Ни одна команда не набрала 9 из 9 возможных очков на групповом этапе чемпионата мира. На каждом мундиале с 1994-го года хотя бы одна команда выигрывала все матчи группы.
Перед последним игровым днем на групповом этапе это могли сделать Португалия и Бразилия, но одни уступили Южной Корее (1:2), а вторые – Камеруну (0:1).
Больше всех очков в группе набрали Нидерланды, Англия и Марокко – по 7.
Отметим, что когда в последний раз ни одна команда не выиграла все матчи в группе (1994), в чемпионате мира принимало участие 24 сборных.
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