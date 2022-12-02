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Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ни одна сборная не смогла выиграть все 3 матча на ЧМ впервые с 1994 года

Чемпионат мира FIFA
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Исторический показатель

Ни одна сборная не смогла выиграть все 3 матча на ЧМ впервые с 1994 года

Фото: https://twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Ни одна команда не набрала 9 из 9 возможных очков на групповом этапе чемпионата мира. На каждом мундиале с 1994-го года хотя бы одна команда выигрывала все матчи группы.

Перед последним игровым днем на групповом этапе это могли сделать Португалия и Бразилия, но одни уступили Южной Корее (1:2), а вторые – Камеруну (0:1).

Больше всех очков в группе набрали Нидерланды, Англия и Марокко – по 7.

Отметим, что когда в последний раз ни одна команда не выиграла все матчи в группе (1994), в чемпионате мира принимало участие 24 сборных.

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В статье: Чемпионат мира 2022
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