Ни одна сборная не смогла выиграть все 3 матча на ЧМ впервые с 1994 года

Ни одна команда не набрала 9 из 9 возможных очков на групповом этапе чемпионата мира. На каждом мундиале с 1994-го года хотя бы одна команда выигрывала все матчи группы.

Перед последним игровым днем на групповом этапе это могли сделать Португалия и Бразилия, но одни уступили Южной Корее (1:2), а вторые – Камеруну (0:1).

Больше всех очков в группе набрали Нидерланды, Англия и Марокко – по 7.

Отметим, что когда в последний раз ни одна команда не выиграла все матчи в группе (1994), в чемпионате мира принимало участие 24 сборных.