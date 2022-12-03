  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Рядом с великими. Шакири третий игрок, которому удалось забить на каждом из 3-х последних чемпионатов мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рядом с великими. Шакири третий игрок, которому удалось забить на каждом из 3-х последних чемпионатов мира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Отгадать ещё двух несложно

Рядом с великими. Шакири третий игрок, которому удалось забить на каждом из 3-х последних чемпионатов мира

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Джердан Шакири открыл счет в матче с Сербией (3:2). Этот гол позволил ему присоединится ко всего двум игрокам, которые забивали на трех последних чемпионатах мира: Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Он забил уже на 3-м чемпионате мира подряд из 4, в которых принимал участие. Всего на мундиалях Шакири забивал 5 раз.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде