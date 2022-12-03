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Рядом с великими. Шакири третий игрок, которому удалось забить на каждом из 3-х последних чемпионатов мира
Отгадать ещё двух несложно
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Джердан Шакири открыл счет в матче с Сербией (3:2). Этот гол позволил ему присоединится ко всего двум игрокам, которые забивали на трех последних чемпионатах мира: Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
Он забил уже на 3-м чемпионате мира подряд из 4, в которых принимал участие. Всего на мундиалях Шакири забивал 5 раз.
3 - Xherdan Shaqiri is one of three players to score at each of the last three World Cup tournaments - the others are Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Podium. pic.twitter.com/YUA8SCbown— OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2022
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