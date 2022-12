Рядом с великими. Шакири третий игрок, которому удалось забить на каждом из 3-х последних чемпионатов мира

Джердан Шакири открыл счет в матче с Сербией (3:2). Этот гол позволил ему присоединится ко всего двум игрокам, которые забивали на трех последних чемпионатах мира: Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Он забил уже на 3-м чемпионате мира подряд из 4, в которых принимал участие. Всего на мундиалях Шакири забивал 5 раз.

3 - Xherdan Shaqiri is one of three players to score at each of the last three World Cup tournaments - the others are Cristiano Ronaldo and Lionel Messi. Podium. pic.twitter.com/YUA8SCbown