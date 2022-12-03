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Пулишич восстановился после травмы и сыграет с Нидерландами
Хорошие новости для американцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной США Кристиан Пулишич сможет принять участие в матче 1/8 финала
Об этом сообщает официальный Twitter американской команды.
Напомним, что Пулишич получил травму в матче против Ирана (1:0), забив единственный гол в этой игре. Ранее американец утверждал, что успеет восстановиться до следующего матча.
Напомним, что матч Нидерланды – США состоится в суботту, 3 декабря и начнется в 17:00.
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