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Пулишич восстановился после травмы и сыграет с Нидерландами

Чемпионат мира FIFA
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Хорошие новости для американцев

Пулишич восстановился после травмы и сыграет с Нидерландами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной США Кристиан Пулишич сможет принять участие в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Нидерландов.

Об этом сообщает официальный Twitter американской команды.

Напомним, что Пулишич получил травму в матче против Ирана (1:0), забив единственный гол в этой игре. Ранее американец утверждал, что успеет восстановиться до следующего матча.

Напомним, что матч Нидерланды – США состоится в суботту, 3 декабря и начнется в 17:00.

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В статье: Нидерланды США
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