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Макаллистер – неожиданный герой Аргентины. Его предки покинули Ирландию 200 лет назад, а отец играл с Марадоной
У парня большое будущее
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Brunskill
После гола в ворота Польши за Алексиса Макаллистера развернулось настоящее сражение между… Ирландией и Шотландией.
Фамилия и рыжие волосы полузащитника "Брайтона" безошибочно указывают на британское происхождение, хотя в паспорте указано только одно гражданство – аргентинское. Так кто же он на самом деле?
Пока кельты исследовали этот вопрос, интервью успели взять не только у Алексиса, но и его отца Карлоса, дяди Патрисио, братьев Кевина и Фрэнсиса - все они, представьте себе, тоже футболисты.
Более того, СМИ раскопали даже несколько дальних родственных ветвей в Испании и Англии; нашли замок, откуда они все родом, ведь как написала Irish Independent, и "Тартановая", и "Зеленая армии" давно находятся в кризисе, а побед хочется – пусть и таких опосредованных.
????????| Alexis Mac Allister is shining for Argentina in the World Cup— IrishPropaganda????????⚽️ (@IrishPropaganda) November 30, 2022
His family come from Ireland
His dad, Carlos, has even said he love him and his sons to “know Ireland” someday
Keep smashing it Alexis ???????????????? pic.twitter.com/t7FST2h99K
***
"Согласно семейным преданиям, наши предки прибыли из Ирландии. Два священника подговорили крестьян двинуться за океан в поисках земли, и три-четыре поколения назад мы прибыли в Пергамино, а там мои родители поженились и переехали в Ла-Пампу", - говорит Карлос Макаллистер.
Таких, как он, в "Стране серебра" более миллиона, и большинство живет не в столице или на теплых берегах Ла-Платы, а в малонаселенной Патагонии, поскольку именно эту территорию, обращенную лицом к Антарктиде, активно заселяли мигранты из Британии.
Собственно, они и привезли в Аргентину футбол, о котором местные в конце 19 века еще не слышали. Сейчас именем Александра Хаттона названа библиотека федерации в Буэнос-Айресе, а в 1882-м этот шотландец первым привез в город связку футбольных мячей, когда прибыл обучать детей в школу Сент-Эндрюс.
Что было дальше – догадаться несложно. Если вас интересовало, почему у некоторых аргентинских клубов странные для своего региона названия, типа "Ньюэллз Олд Бойз", "Арсенал" или "Банфилд", то это оно.
The father of Argentine football is a Scot, Alexander Watson Hutton, whose first championship in 1891 ended in a play-off between Old Caledonians FC and St Andrews FC, with the St Andrews lads beating their fellow Scots. Independiente continues that tradition with this top. pic.twitter.com/XlYbbepKaM— Billy Kay (@billykayscot) June 16, 2020
Также изредка выстреливали и футболисты с британскими корнями, как автор гола в финале ЧМ-1986 Хосе Луис Браун – его прямой предок прибыл в Аргентину из Шотландии в 1825 году, убегая от безземелья и бедности. Патагонией тогда еще кочевали воинственные индейцы теульче, но тот, кому удавалось избегать их стрел, мог за пару лет стать богачом.
Таким образом, британцы рисковали и отправлялись в путешествие, а еще ехали скандинавы, швейцарцы, буры, русские старообрядцы – короче, пестрая компания.
Ну, и Макаллистеры среди них не затерялись.
***
Их настоящий взлет начался с Карлоса – отца Алексиса.
Он был основным левым защитником в "Аргентинос Хуниорс" в конце 80-х – жесткий, неуступчивый, хорошо игравший головой, несмотря на невысокий рост.
"Я часто шучу, что после просмотра матчей Алексиса мне нужен тест на ДНК. Возможно, это связано с местом, где он начал играть. "Клуб Парке" воспитал Камбьяссо, Рикельме, Тевеса – мыслящих игроков, которые много думают на поле. Я же в свое время прославился как "персональщик".
Карлос явно умаляет свои достижения. Он отбегал более 300 матчей в аргентинской элите, немало поиграл за "Бока Хуниорс" и даже провел три поединка за сборную перед ЧМ-1994.
Макаллистер уверен – Альфио Басиле взял бы его на Мундиаль, если бы не Суперклассико 1 мая 94-го. В тот день фанаты "Боки" убили двух болельщиков "Ривер Плейта" прямо под стадионом, что привело к громким судебным процессам. Ну а 20-летний Ариэль Ортега "убил" шансы Макаллистера на ЧМ, разобрав его на запчасти.
После того матча о Карлосе в сборной уже не говорили – его место занял Хосе Чамот. Впрочем, какая разница? Марадона, давший нации надежду, сам же ее и погасил.
Что касается Макаллистера, то он удар сдержал хорошо. После нескольких сезонов на высоком уровне, он основал вместе с братом Патрисио клуб в родной Ла-Пампе, где в основном тренировал детей. Затем вошел в совет директоров "Боки", стал политиком и даже министром спорта, поддержав центриста Маурисио Макри, выступавшего против сближения с Россией и Китаем.
В сети можно найти документ, который Карлос Макаллистер подписал с УАФ – там речь шла о каком-то сотрудничестве; вероятно, декларативном.
Даже сейчас, когда Макри подвинули с поста, экс-футболист остается достаточно цитированным в СМИ депутатом. Словом, он себя нашел.
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Ну, и еще он действительно хороший отец – это тоже немалый успех.
"Когда ребята были малы, то засыпали под две истории – либо о трех поросятах, либо о трех братьях, которые вместе играли за "Реал". И вот как-то раз я так долго придумывал, что заснул раньше них. На утро они спрашивали меня, чем же все кончилось!"
Мечта Алексиса, Фрэнсиса и Кевина сбылась, но не в Мадриде, а в "Аргентинос Хуниорс". 26 ноября 2017 года все трое братьев вместе сыграли против "Сан-Лоренсо".
Они очень разные – Алексис имеет латинское имя и технику, однако выглядит по-британски. Его братья другие - с лица типичные аргентинцы, однако имеют британские имена и стиль игры, как из подвалов Чемпионшипа.
Прямо сейчас Фрэнсис бегает за "Росарио Сентраль", а Кевин остался верен "Хуниорс". Больших карьер они уже не сделают, чего не скажешь о самом младшем брате. На днях все семейство прибыло в Катар, чтобы его поддержать.
"Знаете, они у меня были окружены футболом с самого начала. Я никому не говорил, но когда после завершения карьеры устроился скаутом "Осасуны", ребята помогали мне писать отчеты. Мы садились на трибуне, и я распределял между ними игроков, за которыми надо было следить".
У Карлоса Макаллистера таких историй вагон. Он может рассказать, как еще ребенком Алексиса торговал "Ривер Плейт", несмотря на то, что он тогда был в руководстве "Боки"; как сын забил гол в дебютном матче в Копа Либертадорес; как оказался в АПЛ, хотя имел предложение от "Генуэзцев", за которых болел с детства.
По словам Карлоса, все тогда произошло из-за алчности. "Брайтон" давал за Алексиса 8 млн евро, а "Бока" лишь тянула время. Более того, когда он таки оказался на "Бомбонере" в аренде через полгода, клуб даже не думал его выкупать – лишь просил англичан набросить миллион сверху за досрочный отъезд в Англию, хотя парень хотел остаться. Не было денег? Скорее, они оседали в чьих-то карманах.
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Впрочем, может, этот переезд в "Брайтон" за месяц до начала пандемии и был решающим?
Макаллистеру было сложно из-за погоды, языкового барьера, чужой культуры. Он тогда приехал с родителями, которые помогли обустроить быт, а когда они уехали, то плакал и думал о возвращении домой. Такие трудности не проходят бесследно.
Тогдашний тренер "Брайтона" Грэм Поттер сразу заметил силу немногословного новичка, который хорошо тренировался:
"Он долго сидел в своей квартире в разгар карантина, а потому не смог адаптироваться к нашему стилю жизни так быстро, как хотел. Впрочем, он был большой профессионал с прекрасным отношением к делу. В раздевалке обычно тихий – кажется, это врожденное. Южноамериканская свобода в нем проявляется, когда он получает мяч. Алексис способен делать сложные передачи так, будто они просты".
Ну, это вы, наверное, и сами оценили в матчах Аргентины на ЧМ. После трех лет в АПЛ качества, которые Поттер увидел изначально, развились, и это сильно выручило "Альбиселесте" на фоне регресса и травм Джованни Ло Чельсо. Конкурентов, по сути, нет.
Это понимают Скалони и команда, и даже Лео Месси, заметив на тренировке, что Алексису не нравится прозвище "colo", попросил немедленно его забыть, что Макаллистер теперь гордо пересказывает в интервью.
Лионель был его идолом в детстве и остается им сейчас – типично для уроженца Ла-Пампы. И еще, как добрая половина "Страны серебра", Макаллистер каждое утро смотрит, как сыграла "Бока Хуниорс", потому что это и дальше клуб его сердца. Пусть Аргентина далеко, но оно бьется в ее ритме.
Ну, а поиски прессой корней идут своим чередом, хочет того Алекс или нет. Уже удалось установить начальную точку – это поселок Донабейт возле Дублина. Также нашлись дальние родственники в Лондоне, Мадриде, разных концах Ирландии и Шотландии.
Вероятно, они даже встретятся все вместе - своеобразный генеалогический туризм, который, конечно, не изменит ни одного Макаллистера, но напомнит нам, посторонним, о скитаниях народа Святого Патрика и его силе, ведь что ни говорите, а добиться успеха на краю света средь диких индейцев теульче в тысячу раз сложнее, чем выиграть все чемпионаты вместе взятые.
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