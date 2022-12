Макаллистер – неожиданный герой Аргентины. Его предки покинули Ирландию 200 лет назад, а отец играл с Марадоной

После гола в ворота Польши за Алексиса Макаллистера развернулось настоящее сражение между… Ирландией и Шотландией.

Фамилия и рыжие волосы полузащитника "Брайтона" безошибочно указывают на британское происхождение, хотя в паспорте указано только одно гражданство – аргентинское. Так кто же он на самом деле?

Пока кельты исследовали этот вопрос, интервью успели взять не только у Алексиса, но и его отца Карлоса, дяди Патрисио, братьев Кевина и Фрэнсиса - все они, представьте себе, тоже футболисты.

Более того, СМИ раскопали даже несколько дальних родственных ветвей в Испании и Англии; нашли замок, откуда они все родом, ведь как написала Irish Independent, и "Тартановая", и "Зеленая армии" давно находятся в кризисе, а побед хочется – пусть и таких опосредованных.

????????| Alexis Mac Allister is shining for Argentina in the World Cup



His family come from Ireland



His dad, Carlos, has even said he love him and his sons to “know Ireland” someday



Keep smashing it Alexis ???????????????? pic.twitter.com/t7FST2h99K