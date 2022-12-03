Макаллистер – неожиданный герой Аргентины. Его предки покинули Ирландию 200 лет назад, а отец играл с Марадоной

После гола в ворота Польши за Алексиса Макаллистера развернулось настоящее сражение между… Ирландией и Шотландией.

Фамилия и рыжие волосы полузащитника "Брайтона" безошибочно указывают на британское происхождение, хотя в паспорте указано только одно гражданство – аргентинское. Так кто же он на самом деле?

Пока кельты исследовали этот вопрос, интервью успели взять не только у Алексиса, но и его отца Карлоса, дяди Патрисио, братьев Кевина и Фрэнсиса - все они, представьте себе, тоже футболисты.

Более того, СМИ раскопали даже несколько дальних родственных ветвей в Испании и Англии; нашли замок, откуда они все родом, ведь как написала Irish Independent, и "Тартановая", и "Зеленая армии" давно находятся в кризисе, а побед хочется – пусть и таких опосредованных.

????????| Alexis Mac Allister is shining for Argentina in the World Cup



His family come from Ireland



His dad, Carlos, has even said he love him and his sons to “know Ireland” someday



Keep smashing it Alexis ???????????????? pic.twitter.com/t7FST2h99K — IrishPropaganda????????⚽️ (@IrishPropaganda) November 30, 2022

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"Согласно семейным преданиям, наши предки прибыли из Ирландии. Два священника подговорили крестьян двинуться за океан в поисках земли, и три-четыре поколения назад мы прибыли в Пергамино, а там мои родители поженились и переехали в Ла-Пампу", - говорит Карлос Макаллистер.

Таких, как он, в "Стране серебра" более миллиона, и большинство живет не в столице или на теплых берегах Ла-Платы, а в малонаселенной Патагонии, поскольку именно эту территорию, обращенную лицом к Антарктиде, активно заселяли мигранты из Британии.

Собственно, они и привезли в Аргентину футбол, о котором местные в конце 19 века еще не слышали. Сейчас именем Александра Хаттона названа библиотека федерации в Буэнос-Айресе, а в 1882-м этот шотландец первым привез в город связку футбольных мячей, когда прибыл обучать детей в школу Сент-Эндрюс.

Что было дальше – догадаться несложно. Если вас интересовало, почему у некоторых аргентинских клубов странные для своего региона названия, типа "Ньюэллз Олд Бойз", "Арсенал" или "Банфилд", то это оно.

The father of Argentine football is a Scot, Alexander Watson Hutton, whose first championship in 1891 ended in a play-off between Old Caledonians FC and St Andrews FC, with the St Andrews lads beating their fellow Scots. Independiente continues that tradition with this top. pic.twitter.com/XlYbbepKaM — Billy Kay (@billykayscot) June 16, 2020

Также изредка выстреливали и футболисты с британскими корнями, как автор гола в финале ЧМ-1986 Хосе Луис Браун – его прямой предок прибыл в Аргентину из Шотландии в 1825 году, убегая от безземелья и бедности. Патагонией тогда еще кочевали воинственные индейцы теульче, но тот, кому удавалось избегать их стрел, мог за пару лет стать богачом.

Таким образом, британцы рисковали и отправлялись в путешествие, а еще ехали скандинавы, швейцарцы, буры, русские старообрядцы – короче, пестрая компания.

Ну, и Макаллистеры среди них не затерялись.

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Их настоящий взлет начался с Карлоса – отца Алексиса.

Он был основным левым защитником в "Аргентинос Хуниорс" в конце 80-х – жесткий, неуступчивый, хорошо игравший головой, несмотря на невысокий рост.

"Я часто шучу, что после просмотра матчей Алексиса мне нужен тест на ДНК. Возможно, это связано с местом, где он начал играть. "Клуб Парке" воспитал Камбьяссо, Рикельме, Тевеса – мыслящих игроков, которые много думают на поле. Я же в свое время прославился как "персональщик".

Карлос явно умаляет свои достижения. Он отбегал более 300 матчей в аргентинской элите, немало поиграл за "Бока Хуниорс" и даже провел три поединка за сборную перед ЧМ-1994.

Макаллистер уверен – Альфио Басиле взял бы его на Мундиаль, если бы не Суперклассико 1 мая 94-го. В тот день фанаты "Боки" убили двух болельщиков "Ривер Плейта" прямо под стадионом, что привело к громким судебным процессам. Ну а 20-летний Ариэль Ортега "убил" шансы Макаллистера на ЧМ, разобрав его на запчасти.

После того матча о Карлосе в сборной уже не говорили – его место занял Хосе Чамот. Впрочем, какая разница? Марадона, давший нации надежду, сам же ее и погасил.

Что касается Макаллистера, то он удар сдержал хорошо. После нескольких сезонов на высоком уровне, он основал вместе с братом Патрисио клуб в родной Ла-Пампе, где в основном тренировал детей. Затем вошел в совет директоров "Боки", стал политиком и даже министром спорта, поддержав центриста Маурисио Макри, выступавшего против сближения с Россией и Китаем.

В сети можно найти документ, который Карлос Макаллистер подписал с УАФ – там речь шла о каком-то сотрудничестве; вероятно, декларативном.

Даже сейчас, когда Макри подвинули с поста, экс-футболист остается достаточно цитированным в СМИ депутатом. Словом, он себя нашел.

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Ну, и еще он действительно хороший отец – это тоже немалый успех.

"Когда ребята были малы, то засыпали под две истории – либо о трех поросятах, либо о трех братьях, которые вместе играли за "Реал". И вот как-то раз я так долго придумывал, что заснул раньше них. На утро они спрашивали меня, чем же все кончилось!"

Мечта Алексиса, Фрэнсиса и Кевина сбылась, но не в Мадриде, а в "Аргентинос Хуниорс". 26 ноября 2017 года все трое братьев вместе сыграли против "Сан-Лоренсо".

Они очень разные – Алексис имеет латинское имя и технику, однако выглядит по-британски. Его братья другие - с лица типичные аргентинцы, однако имеют британские имена и стиль игры, как из подвалов Чемпионшипа.

Семья Макаллистеров. Алексис - в центре. Фото: tycsports.com

Прямо сейчас Фрэнсис бегает за "Росарио Сентраль", а Кевин остался верен "Хуниорс". Больших карьер они уже не сделают, чего не скажешь о самом младшем брате. На днях все семейство прибыло в Катар, чтобы его поддержать.

"Знаете, они у меня были окружены футболом с самого начала. Я никому не говорил, но когда после завершения карьеры устроился скаутом "Осасуны", ребята помогали мне писать отчеты. Мы садились на трибуне, и я распределял между ними игроков, за которыми надо было следить".

У Карлоса Макаллистера таких историй вагон. Он может рассказать, как еще ребенком Алексиса торговал "Ривер Плейт", несмотря на то, что он тогда был в руководстве "Боки"; как сын забил гол в дебютном матче в Копа Либертадорес; как оказался в АПЛ, хотя имел предложение от "Генуэзцев", за которых болел с детства.

По словам Карлоса, все тогда произошло из-за алчности. "Брайтон" давал за Алексиса 8 млн евро, а "Бока" лишь тянула время. Более того, когда он таки оказался на "Бомбонере" в аренде через полгода, клуб даже не думал его выкупать – лишь просил англичан набросить миллион сверху за досрочный отъезд в Англию, хотя парень хотел остаться. Не было денег? Скорее, они оседали в чьих-то карманах.

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Впрочем, может, этот переезд в "Брайтон" за месяц до начала пандемии и был решающим?

Макаллистеру было сложно из-за погоды, языкового барьера, чужой культуры. Он тогда приехал с родителями, которые помогли обустроить быт, а когда они уехали, то плакал и думал о возвращении домой. Такие трудности не проходят бесследно.

Тогдашний тренер "Брайтона" Грэм Поттер сразу заметил силу немногословного новичка, который хорошо тренировался:

"Он долго сидел в своей квартире в разгар карантина, а потому не смог адаптироваться к нашему стилю жизни так быстро, как хотел. Впрочем, он был большой профессионал с прекрасным отношением к делу. В раздевалке обычно тихий – кажется, это врожденное. Южноамериканская свобода в нем проявляется, когда он получает мяч. Алексис способен делать сложные передачи так, будто они просты".

Ну, это вы, наверное, и сами оценили в матчах Аргентины на ЧМ. После трех лет в АПЛ качества, которые Поттер увидел изначально, развились, и это сильно выручило "Альбиселесте" на фоне регресса и травм Джованни Ло Чельсо. Конкурентов, по сути, нет.

Это понимают Скалони и команда, и даже Лео Месси, заметив на тренировке, что Алексису не нравится прозвище "colo", попросил немедленно его забыть, что Макаллистер теперь гордо пересказывает в интервью.

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Лионель был его идолом в детстве и остается им сейчас – типично для уроженца Ла-Пампы. И еще, как добрая половина "Страны серебра", Макаллистер каждое утро смотрит, как сыграла "Бока Хуниорс", потому что это и дальше клуб его сердца. Пусть Аргентина далеко, но оно бьется в ее ритме.

Ну, а поиски прессой корней идут своим чередом, хочет того Алекс или нет. Уже удалось установить начальную точку – это поселок Донабейт возле Дублина. Также нашлись дальние родственники в Лондоне, Мадриде, разных концах Ирландии и Шотландии.

Вероятно, они даже встретятся все вместе - своеобразный генеалогический туризм, который, конечно, не изменит ни одного Макаллистера, но напомнит нам, посторонним, о скитаниях народа Святого Патрика и его силе, ведь что ни говорите, а добиться успеха на краю света средь диких индейцев теульче в тысячу раз сложнее, чем выиграть все чемпионаты вместе взятые.