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Слезы Сона, слезы Суареса, еще одна победа Швейцарии над сербами. Дайджест ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
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Говорим о главных итогах дня Мундиаля в Катаре

Слезы Сона, слезы Суареса, еще одна победа Швейцарии над сербами. Дайджест ЧМ-2022

Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился групповой этап Чемпионата мира, и подобно последним дням турнира, в пятницу было немало сенсаций. Сборная Южной Кореи стала еще одной азиатской сборной, которая удивила на ЧМ, а Бразилия, в пускай и ничего не значащем для себя матче, проиграла Камеруну. Но обо всем по очереди.

Содержание

Результаты дня

Группа G

  • Камерун - Бразилия 1:0
  • Сербия - Швейцария 2:3

Формально, у Камеруна оставался шанс занять проходное место в группе, однако для этого должно было сложиться очень много факторов. Свою миссию они выполнили, обыграв абсолютно немотивированную Бразилию, забив решающий гол в компенсированное время. Вот только от этого никому ни весело, ни грустно. Команда Тите вышла в плей-офф с первого места, в то время как Камерун выше третьего подняться не смог.

Что касается второй встречи, то здесь все вышло куда интереснее. Сербия и Швейцария встречались на втором Мундиале кряду, и снова сильнее оказались вторые. Сербам нужно было кровь из носу брать три бала, но даже несмотря на два забитых, свою миссию им выполнить не удалось. Швейцарцы забили трижды, и снова вышли в плей-офф, снова оказались впереди сербов и позади бразильцев. История повторяется дважды.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Бразилия 3 2 0 1 3-1 +2 6
2 Швейцария 3 2 0 1 4-3 +1 6
3 Камерун 3 1 1 1 4-4 0 4
4 Сербия 3 0 1 2 5-8 -3 1

Группа H

  • Гана - Уругвай 0:2
  • Южная Корея - Португалия 2:1

А вот здесь была настоящая драма. Уругвай и Гана пересеклись впервые с того самого четвертьфинала 2010-го года, когда Суарес сыграл рукой в штрафной, и ценой удаления спас команду от верного гола, по сути выведя свою сборную в 1/2. Африканцы могли в пятницу взять реванш, параллельно с этим обеспечив себе место в плей-офф, но снова проиграли представителю южной Америки. Два гола де Арраскаэты принесли уругвайцам три бала и… И почетное третье место.

Все дело в том, что в параллельной игре чудо явила Южная Корея. Пропустив от Португалии уже на пятой минуте, азиатская сборная не сломалась, сравняла, а после вырывала победа на 90+2-й минуте. Имея одинаковые показатели очков с Уругваем, корейцы вышли в плей-офф со второго месте благодаря большему количеству забитых (4:4 против 2:2). Ну просто вау.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Португалия 3 2 0 1 6-4 +2 6
2 Южная Корея 3 1 1 1 4-4 0 4
3 Уругвай 3 1 1 1 2-2 0 4
4 Гана 3 1 0 2 5-7 -2 3

Гол дня

Отдельно выделим решающий гол в матче Сербия - Швейцария, который был забит Фройлером. И дело тут не столько в красоте завершающего удара, сколько в комбинации в целом, в особенности в передаче пяткой от Варгаса.

Герой дня

Нынешний Мундиаль продолжает писать яркие и красивые истории, одной из которых станет подвиг имени Сон Хин Мина. Лидер корейской команды молчал в первых турах, однако в третьем сделал то, чего от него ждали - затащил. Вначале форвард “Тоттенхэма” выдал сумасшедшее ускорение на последних минутах, а после отдал голевую на Хван Хи-Чана, качеству которой позавидует любой плеймейкер.

Неудачник дня

В столь эмоциональный день никого не хочется сильно критиковать, но все же отдельно выделим сборную Сербии. Мощный по составу коллектив имел все шансы стать "темной лошадкой" турнира, и даже после одного бала в двух играх мог выходить в плей-офф. Но заряженность на атаку сыграла с коллективом Драгана Стойковича злую шутку. Забив два, сербы пропустили три, проиграли швейцарам и остались на дне таблицы с одним балом. А могли выступить куда интереснее.

Факт дня

Впервые с 1994-го года ни одна сборная не смогла финишировать в группе с максимальным количеством набранных балов. В пятницу сто процентный показатель могли оформить Португалия и Бразилия, но обе сборные синхронно проиграли. Правда на их лидерство это никак не повлияло.

Слезы дня

Два кадра, которые говорят сами себя. После финального свистка вся сборная Южной Кореи праздновала свой выход в 1/8 финала, а лидер коллектив Сон Хин Мин не сумел сдержать слез.

Это же касается и Луиса Суареса, вот только плакал он из-за грустного осознание ненужной победы над Ганой. Южноамериканцы финишировали в группе третьими, а для самого Луиса данный Мундиаль стал последним в карьере.

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В статье: Дайджест
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