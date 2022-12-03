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Слезы Сона, слезы Суареса, еще одна победа Швейцарии над сербами. Дайджест ЧМ-2022
Говорим о главных итогах дня Мундиаля в Катаре
Getty Images/Global Images Ukraine
Завершился групповой этап Чемпионата мира, и подобно последним дням турнира, в пятницу было немало сенсаций. Сборная Южной Кореи стала еще одной азиатской сборной, которая удивила на ЧМ, а Бразилия, в пускай и ничего не значащем для себя матче, проиграла Камеруну. Но обо всем по очереди.
Результаты дня
Группа G
- Камерун - Бразилия 1:0
- Сербия - Швейцария 2:3
Формально, у Камеруна оставался шанс занять проходное место в группе, однако для этого должно было сложиться очень много факторов. Свою миссию они выполнили, обыграв абсолютно немотивированную Бразилию, забив решающий гол в компенсированное время. Вот только от этого никому ни весело, ни грустно. Команда Тите вышла в плей-офф с первого места, в то время как Камерун выше третьего подняться не смог.
Что касается второй встречи, то здесь все вышло куда интереснее. Сербия и Швейцария встречались на втором Мундиале кряду, и снова сильнее оказались вторые. Сербам нужно было кровь из носу брать три бала, но даже несмотря на два забитых, свою миссию им выполнить не удалось. Швейцарцы забили трижды, и снова вышли в плей-офф, снова оказались впереди сербов и позади бразильцев. История повторяется дважды.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Бразилия
|3
|2
|0
|1
|3-1
|+2
|6
|2
|Швейцария
|3
|2
|0
|1
|4-3
|+1
|6
|3
|Камерун
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|4
|Сербия
|3
|0
|1
|2
|5-8
|-3
|1
Группа H
- Гана - Уругвай 0:2
- Южная Корея - Португалия 2:1
А вот здесь была настоящая драма. Уругвай и Гана пересеклись впервые с того самого четвертьфинала 2010-го года, когда Суарес сыграл рукой в штрафной, и ценой удаления спас команду от верного гола, по сути выведя свою сборную в 1/2. Африканцы могли в пятницу взять реванш, параллельно с этим обеспечив себе место в плей-офф, но снова проиграли представителю южной Америки. Два гола де Арраскаэты принесли уругвайцам три бала и… И почетное третье место.
Ghana dragging Uruguay out of the World Cup with them pic.twitter.com/umOFM0N2TC— ODDSbible (@ODDSbible) December 2, 2022
Все дело в том, что в параллельной игре чудо явила Южная Корея. Пропустив от Португалии уже на пятой минуте, азиатская сборная не сломалась, сравняла, а после вырывала победа на 90+2-й минуте. Имея одинаковые показатели очков с Уругваем, корейцы вышли в плей-офф со второго месте благодаря большему количеству забитых (4:4 против 2:2). Ну просто вау.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Португалия
|3
|2
|0
|1
|6-4
|+2
|6
|2
|Южная Корея
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|3
|Уругвай
|3
|1
|1
|1
|2-2
|0
|4
|4
|Гана
|3
|1
|0
|2
|5-7
|-2
|3
Гол дня
Отдельно выделим решающий гол в матче Сербия - Швейцария, который был забит Фройлером. И дело тут не столько в красоте завершающего удара, сколько в комбинации в целом, в особенности в передаче пяткой от Варгаса.
Герой дня
Нынешний Мундиаль продолжает писать яркие и красивые истории, одной из которых станет подвиг имени Сон Хин Мина. Лидер корейской команды молчал в первых турах, однако в третьем сделал то, чего от него ждали - затащил. Вначале форвард “Тоттенхэма” выдал сумасшедшее ускорение на последних минутах, а после отдал голевую на Хван Хи-Чана, качеству которой позавидует любой плеймейкер.
Неудачник дня
В столь эмоциональный день никого не хочется сильно критиковать, но все же отдельно выделим сборную Сербии. Мощный по составу коллектив имел все шансы стать "темной лошадкой" турнира, и даже после одного бала в двух играх мог выходить в плей-офф. Но заряженность на атаку сыграла с коллективом Драгана Стойковича злую шутку. Забив два, сербы пропустили три, проиграли швейцарам и остались на дне таблицы с одним балом. А могли выступить куда интереснее.
20'—Serbia 0-1 Switzerland— B/R Football (@brfootball) December 2, 2022
26'—Serbia 1-1 Switzerland
35'—Serbia 2-1 Switzerland
44'—Serbia 2-2 Switzerland
48'—Serbia 2-3 Switzerland
???? pic.twitter.com/eAPk7wLg1y
Факт дня
Впервые с 1994-го года ни одна сборная не смогла финишировать в группе с максимальным количеством набранных балов. В пятницу сто процентный показатель могли оформить Португалия и Бразилия, но обе сборные синхронно проиграли. Правда на их лидерство это никак не повлияло.
Слезы дня
Два кадра, которые говорят сами себя. После финального свистка вся сборная Южной Кореи праздновала свой выход в 1/8 финала, а лидер коллектив Сон Хин Мин не сумел сдержать слез.
SON HEUNG-MIN COULDN'T BELIEVE IT! ❤️ pic.twitter.com/o1f9Odb73g— ESPN FC (@ESPNFC) December 2, 2022
Это же касается и Луиса Суареса, вот только плакал он из-за грустного осознание ненужной победы над Ганой. Южноамериканцы финишировали в группе третьими, а для самого Луиса данный Мундиаль стал последним в карьере.
It's too much for Luis Suarez ???? pic.twitter.com/2kgYKy95LX— GOAL (@goal) December 2, 2022
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