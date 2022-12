Слезы Сона, слезы Суареса, еще одна победа Швейцарии над сербами. Дайджест ЧМ-2022

Завершился групповой этап Чемпионата мира, и подобно последним дням турнира, в пятницу было немало сенсаций. Сборная Южной Кореи стала еще одной азиатской сборной, которая удивила на ЧМ, а Бразилия, в пускай и ничего не значащем для себя матче, проиграла Камеруну. Но обо всем по очереди.

Формально, у Камеруна оставался шанс занять проходное место в группе, однако для этого должно было сложиться очень много факторов. Свою миссию они выполнили, обыграв абсолютно немотивированную Бразилию, забив решающий гол в компенсированное время. Вот только от этого никому ни весело, ни грустно. Команда Тите вышла в плей-офф с первого места, в то время как Камерун выше третьего подняться не смог.

Что касается второй встречи, то здесь все вышло куда интереснее. Сербия и Швейцария встречались на втором Мундиале кряду, и снова сильнее оказались вторые. Сербам нужно было кровь из носу брать три бала, но даже несмотря на два забитых, свою миссию им выполнить не удалось. Швейцарцы забили трижды, и снова вышли в плей-офф, снова оказались впереди сербов и позади бразильцев. История повторяется дважды.

А вот здесь была настоящая драма. Уругвай и Гана пересеклись впервые с того самого четвертьфинала 2010-го года, когда Суарес сыграл рукой в штрафной, и ценой удаления спас команду от верного гола, по сути выведя свою сборную в 1/2. Африканцы могли в пятницу взять реванш, параллельно с этим обеспечив себе место в плей-офф, но снова проиграли представителю южной Америки. Два гола де Арраскаэты принесли уругвайцам три бала и… И почетное третье место.

