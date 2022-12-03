Ходим мы по краю… Акценты зрителя на играх Кубка мира

Сразу же приношу извинения за возможные погрешности в тексте: сегодня я ограничен во времени, как никогда, и этот материал вообще рискует не выйти в свет вовремя. О причинах, думаю, вы легко догадаетесь сами.

Но, как говорил мсье д, Артаньян, извиняюсь только за это. Не моя вина в том, что для меня Кубок мира всегда был и остается состязанием в игре, а не в умении достигать результата – каким видят его некоторые из читателей блога. Спишем это на недостаток воспитания. Моего, естественно, а вы что подумали?

Вторая половина последнего тура групповых турниров Мундиаля была богата на эмоции. Кому-то повезло испытать их в полном объеме. Нам, в силу все тех же причин, сегодня не судьба. Но о своих впечатлениях от этих восьми матчах, так или иначе полученных, я вам все же традиционно поведаю. Пускай и второпях.

Это был самый зрелищный из шести обозреваемых мною пока отрезков Кубка мира-2022. Его высокому уровню смотрибельности соответствовало больше половины матчей. И это несмотря на их разношерстность – в то время как одни боролись за плей-офф в «лобовых» встречах, другим противостояли соперники, для которых результат был, скажем так, не актуален.

Наиболее живописную картину явила собой игра Коста-Рики с Германией – полтора десятка голевых моментов и шесть голов. Парадокс, но следующим я назвал бы поединок Хорватии с Бельгией, в котором мячи не забивались вовсе, но шансов для этого было создано предостаточно. Сдали условный зрительский зачет также матчи: Гана – Уругвай, Камерун – Бразилия и Сербия – Швейцария.

Подчеркну: полностью не разочаровала ни одна из игр. Может быть, подкачал лишь второй тайм во встрече Канады с Марокко, ибо в нем мною был зафиксирован ровно один голевой момент.

Следует заметить, что им же была исчерпана интрига этого поединка: удар Хатчинсона в перекладину ворот и промах Джонстона с добивания стали единственной возможностью уйти от поражения для канадцев – на 71-й минуте.

Раньше опустился занавес лишь в матче Сербия – Швейцария (хоть мы об этом узнали и значительно позже): после того как в дебюте второго тайма Фройлер вновь вывел вперед команду страны часов и банков, южные славяне не сподобились ни на один завалящий момент у ее ворот.

А теперь внимание: бенефис Интриги на финише группового этапа!

85-я минута – Хавертц склоняет чашу весов в сторону Германии в игре с Коста-Рикой (3:2): после этого атакуют и забивают уже только немцы, но счастья им это не приносит.

90-я минута – Хонда спасает Японию после удара Ольмо: испанцы упускают возможность сравнять счет и проигрывают.

90+1 – Хван Хи Чан приносит победу над португальцами Южной Корее.

90+2 – Хорват Гвардиол опускает шлагбаум на пути последнего шанса Лукаку добыть победу для Бельгии, которая в итоге пролетает мимо кассы.

90+5 – Кипер Ганы Зиги «съедает» последнюю попытку уругвайцев забить недостающий для прохода третий мяч, парировав удар Гомеса.

Вишенка на торте: 90+9 – Гимараес лупит в белый свет, как в копеечку. Бразилия так и не сумела ответить на гол Камеруна.

И пусть для одних это была драма, для других – трагедия, а третьи просто поймали свою порцию адреналина, но танцевали-то практически все. А для любителя игры главное это. Уж поверьте, насмотрелся я на прочих разных Мундиалях, как сидят в окопах или отбывают номер в третьем туре.

Наиболее логичной назову победу Швейцарии над Сербией в один мяч (хотя точнее было бы 2:1).

Наименее закономерно поражение Бразилии от Камеруна, который по соотношению шансов должен был проиграть и не в один мяч. Также не заслуживали поражения, в этом смысле, Португалия, Канада и Испания. Тогда как бельгийцы вполне «наиграли» на победу над хорватами. Но на сей раз логики в футболе было, как никогда на этом Кубке мира, мало.

О судействе. Очень серьезный осадочек остался от засчитанного победного для японцев гола Танаки на 51-й минуте. По крайней мере, на наиболее приемлемом из повторов лично мне казалось очевидным то, что мяч перед этим полностью покинул пределы поля. Впрочем, коллега Юстас утверждает, что адекватного повтора нам так и не показали. Тогда любопытно, чем же тут руководствовался поминаемый всуе ВАР?

Худшим рефери полутура мой консультант вынужден признать своего соотечественника Зиберта. По крайней мере, один из трех не назначенных им пенальти в ворота Ганы, по мнению Юстаса, он мог поставить – на Нуньесе, на 57-й минуте. И если бы этот 11-метровый был реализован, в плей-офф прошла бы не Южная Корея, а Уругвай.

Лучше всех отработал, на взгляд моего соблогера, аргентинец Рапалини в матче Сербия – Швейцария. Дословно, если коротко: «Тяжелейшая игра, и обошлось без драки».

Фортуна благоволила двоим командам. Как уже было сказано выше, в середине второго тайма Марокко отскочил от гола, когда после удара Хатчинсона его спасла перекладина, а добивание ушло в молоко. Однако ничья все равно выводила бы африканцев в плей-офф.

А вот стойка ворот, в которую пробил Лукаку на 60-й минуте, стоила бельгийцам очень дорого: в итоге им не удалось обойти своего соперника в этой игре – Хорватию.

Самой заметной фигурой полутура назову немца Мусиалу (звучит-то как!). В тройку войдут его партнер по команде Хавертц и бразилец Мартинелли. Дальше идут уругваец Нуньес и немцы Феллькруг с Гнабри. Невозможно не отметить Шачири – участника всех трех голов Швейцарии. И это список можно еще долго продолжать…

Самая яркая личность среди вратарей – камерунец Эпасси. По количеству сэйвов с ним мог бы поспорить костариканец Навас, но первый остался «сухим», а второй пропустил четырежды. Запомнился и бельгиец Куртуа.

Если говорить о тех, кто больше всего развлек меня футболом, то, в первую очередь, это были неудачники тура Германия и Бразилия. После них назову Швейцарию, Бельгию и Уругвай. Да-да, здесь упомянут лишь один счастливчик, добившийся путевки в плей-офф в этом туре.

А меньше всего атакующей игры, из-за которой я и многие другие смотрим футбол, увидел в исполнении Марокко и Камеруна.

Что в 1/8 финала?

Япония – Хорватия. Мне ближе регулярно радующие глаз атакующими предприятиями европейцы, нежели наскоками на кураже – азиаты. Хотя, если последние убедят и выиграют по делу – не вижу препятствий.

Бразилия – Южная Корея. Хочу увидеть в четвертьфинале мастеров игры, а не команду, более напоминающую искусственный механизм. Я так вижу. Но, опять же, переиграют – нет проблем.

Марокко – Испания. Европейцы изрядно подмочили свою репутацию в последнем матче, включив набрыдшую многим тики-таку и сев с нею в лужу. В принципе, африканцы тоже не особо феерят. Исторически симпатизирую испанцам, но и здесь ситуация, аналогичная первым двум парам.

Португалия – Швейцария. Обе команды – герои не моего романа. Возможно, швейцарцы кажутся чуть повеселее. Но если португальцы не утомят прагматизмом, то почему бы и нет. Даже при давно опостылевшем Роналду.

Словом, предпочтения есть, но фиаско любого из них критичным для меня не станет. Так ведь это же, наверное, здорово. И, пожалуй, говорит в пользу нынешнего Мундиаля.

Продолжение следует? Опыт подсказывает, что с переходом к игре на выбывание блекнут самые яркие из красок. Доживем – увидим…