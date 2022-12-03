Настоящий лидер Португалии и несокрушимая скала Бразилии. Символическая сборная группового турнира Чемпионата Мира

Групповой турнир Чемпионата Мира-2022 завершился, и UA-Футбол предлагает вам ознакомиться с нашей версией его символической сборной.

Вратарь

Войцех Щенсны (Польша)

Были вратари в этом групповом турнире, которые пропустили меньше. Но Войцех все равно был круче всех. Его Польша во всех трех играх играла крайне бледно, сидела глубоко в обороне, лишь одна сборная - Коста-Рика - позволила пробивать по своим воротам чаще. Тем важнее роль вратаря, ставшего лучшим в турнире по числу сейвов - 18. Среди них - два пенальти. В целом из 39-ти последних пенальти он отбил 14 (26 в карьере), подтвердив свое реноме.

В концовке матча против Аргентины его уже так боялись, что, даже выходя один-на-один, пробивали куда попало.

Правый защитник

Ашраф Хакими (Марокко)

Существовали сомнения в том, что он способен прикрыть правый фланг в схеме с четырьмя защитниками. В ПСЖ легче, поскольку тот постоянно атакует. Марокко же постоянно оборонялся и отдавал инициативу. И, при том, что по владению мячом один из худших на турнире, по позволенным ударам по воротам - один из лучших. Не пропустил ни от Бельгии, ни от Хорватии. То есть респект прежде всего обороне. В том числе и лучшему игроку турнира по отборам мяча - 4.3 за матч.

В атаке Ашраф также отличился. И не своим фирменным проходом и "кроссом", а умнейшим длинным пасом со своей половины поля на ход между двумя защитниками Канады. Эн-Несири не мог упустить такой шанс.

Центральные защитники

Харри Магуайр (Англия)

Он стал символом, просто синонимом провала. В его вызове на Чемпионат Мира видели верный признак грядущей катастрофы сборной Англии. Тем более, что был выбран за счёт чемпиона Италии молодого Фикайо Томори. Слова Гарета Саутгейта о том, что молодёжь всё ещё не готова к таким турнирам, а опыт имеет огромное значение, встретили сердито. Но пока что тренер прав. В групповом турнире Магуйар продемонстрировал уверенность, спокойствие и лидерские качества.

Сложнейшим матчем для его сборной был во втором туре против США. Там англичане отбивались. И лучшим "отбивателем" был Харри. Восемь выбитых мячей (как минимум в два раза больше, чем кто-либо другой на поле) принесли ему звание героя матча на статистических сайтах. А в первом туре против Ирана он даже отличился ассистом. Ко второму голу. Выиграв воздух и сбросив мяч головой.

Тьяго Силва (Бразилия)

В 22 года он шесть месяцев валялся в москве с туберкулёзом, уже решил закончить карьеру и думал лишь о борьбе за свою жизнь. В 38 он - несокрушимая скала "Челси" и сборной. В Бразилии игра "Селесао" в атаке в групповом турнире не очень понравилась, там даже разочарованы. Зато очень понравилась игра в обороне. На ней, как считают в стране, сборная и выиграет Чемпионат Мира. И имя лидера этой обороны не вызывает никаких сомнений.

В первых двух турах бразильцы не позволили ни одного удара в створ своих ворот, чего с 1998-го года никто не добивался. А в третьем Тьяго уже просто не играл. Готовился быть скалой в плей-офф.

Левый защитник

Тео Эрнандес (Франция)

Травмы могли подкосить сборную Франции. В частности, вылет левого защитника Лукаса Эрнандеса. Кроме него, игроков этого амплуа сейчас в сборной немного. Против Туниса там играл опорник Камавинга. Тем важнее роль оставшегося брата Лукаса. Тео известен всем в Серии А своей взрывной игрой, имеет огромное тактическое и практическое значение для "Милана". Теперь показал себя и на главной арене мира.

Он начал камбек против Австралии навесом на Рабио, разыграл отличную комбинацию на левом фланге с Мбаппе против Дании и отдал ему ассист. Постоянно пытался обострять, прорываться, тяжело работал в обороне. В матче против Дании стал первым в сборной по числу передач и касаний мяча.

Полузащитники

Каземиро (Бразилия)

Если оборона Бразилии выиграет Чемпионат Мира, то сделает это с огромной помощью центра поля. Игровое и статистическое преимущество "Селесао" над Сербией и Швейцарией было огромным. Они просто душили-душили, пока не забили. И главным "душителем", обеспечившим такое преимущество, был последний опорник. А швейцарцам он ещё и забил сам, классным ударом. Один из лучших голов на турнире на данный момент.

Были опасения, что после ухода из "Реала" в "Манчестер Юнайтед" его уровень сильно упадёт. В преддверии Мундиаля такой переход был весьма рискованным. Но Каземиро сохранил уровень. Как говорит Неймар, он лучший полузащитник в мире уже давно, и с этим трудно и не нужно спорить.

Джуд Беллингэм (Англия)

Все ценники на него уже девятизначные, лучшие клубы собираются забрать его. В 19 лет он играет как 29-летний, практически не ошибается, связывает оборону с атакой, придаёт команде стабильность и мощь. Еще и забил, ударом головой замкнув навес.

Перед началом турнира бывший игрок сборной Джон Барнс относился к Джуду скептически. Говоря, что он слишком любит идти вперед, и с ним сборная потеряет баланс в центре поля. Автор четырёх голов в Лиге Чемпионов нынешнего сезона услыхал, внёс коррективы, играет гораздо ответственнее. И от этого Англия стала гораздо сильнее.

Бруну Фернандеш (Португалия)

На турнир он ехал лишь с пятью голами за сборную в резюме. Из них лишь два были важными - дубль против Северной Македонии в плей-офф. Учитывая глупости, которыми занимается Криштиану Роналду и лишь один матч из девяти перед ЧМ, в котором КриРо забивал, учитывая травму Жоты, страдания Феликса, более оборонительную игру Бернарду Силвы, недоверие Фернанду Сантуша к Рафаэлю Леау, на Бруну возлагалась большая ответственность в плане креатива. И он не подвёл.

Два ассиста классными проникающими передачами, превратившие ничью против Ганы в победу, два гола в ворота Уругвая, обеспечившие то же превращение, дирижирование командой, связывание центра поля с атакой - Бруну руководит этой сборной Португалии.

Нападающие

Хаким Зиеш (Марокко)

Марокканцы и вправду атаковали крайне редко. Тем ценнее действия игроков атаки, принесшие голы. "Многие говорят, что он сумасшедший, что он проблемный парень, что им невозможно руководить. Но если ты дашь ему уверенность в себе и любовь, он умрёт за тебя". Главный тренер сборной Валид Реграги даёт Хакиму всю возможную любовь, и Хаким возвращает.

Его диагональное движение слева направо в матче против Бельгии без мяча, а затем с ним принесло ассист чётким прострелом, в матче против Канады он воспользовался ошибкой вратаря и забросил мяч в пустые ворота с 35-ти метров.

Коди Гакпо (Нидерланды)

Открытие группового турнира? Лишь для тех, кто не следит за голландской лигой. Там, в ПСВ, он сенсация, забивает и ассистирует без устали и летом чуть не перебрался в один из английских Топ-клубов. Атака Нидерландов сейчас наиболее серая, бесталанная, скучная со времен, когда спорт в стране ещё был любительским, а сборная проигрывала Люксембургу и никто такому результату не удивлялся. Поэтому важность голов Коди невозможно переоценить.

В матче против Сенегала он играл на позиции под нападающими, но замкнул головой на опережение в концовке как настоящий форвард. В матче против Эквадора, который голландцы должны были проигрывать, играл в атаке, но забил блестящим ударом из-за пределов штрафной. Забил и в третьем туре Катару.

Когда до начала турнира этот левый вингер услыхал от Луи ван Гаала, что будет играть в центре атаки или на позиции "десятки", растерялся, заявил тренеру, что он не умеет ни того, ни другого, и пользы не принесёт. Но оказалось, что ещё как умеет и ещё как приносит.

Килиан Мбаппе (Франция)

Также занимался глупостями, но сумел отодвинуть их в сторону и подошёл к турниру максимально готовым. Отсутствие Бензема, Канте, Погба и таяние Гризманна оставляют Килиана беззаговорочным лидером сборной, и это бремя он несёт с честью. Еще и игра на левом фланге, на котором в ПСЖ мешает Неймар, раскрасила Мбаппе и всю сборную новыми красками.

Он замкнул головой против Австралии и то ли коленом, то ли бедром против Дании в стиле Бензема. Классно разыграл на левом фланге с Тео и замкнул. Легко прорвался на том же фланге и навесил на Жиру. 3+1. И это только начало.

Запасные

Зоммер (Швейцария), Видмер (Швейцария), ван Дейк (Нидерланды), Энцо Фернандес (Аргентина), Мак Аллистер (Аргентина), Рабио (Франция), Месси (Аргентина), Кудус (Гана), Валенсия (Эквадор)

Главный тренер

Хадзиме Мориясу (Япония)

Реграги также заслуживает всех комплиментов, но когда три гола и ассист делают игроки, вышедшие на замену, тренер той команды должен быть объявлен лучшим. Лишь дважды с тех пор, как такое начали подсчитывать (1966 год), сборные отдали более 700 передач за матч и все равно проиграли. Речь о Германии и Испании против Японии. "Синих самураев" не очень беспокоили 26.1 и даже 17.7 процентов владения мячом. Они держались, боролись и дважды устроили камбек.

Особенно следует похвалить тренера за способность настроить команду после поражения от Коста-Рики. Такие сразу же выбивают воздух из парусов. Но не у бойцов Мориясу.