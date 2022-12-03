  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Тренер Ганы покинул свой пост после вылета из Чемпионата мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ганы покинул свой пост после вылета из Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Сконцентрируется на работе в клубе

Тренер Ганы покинул свой пост после вылета из Чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Ганы Отто Садо приостановил сотрудничество с командой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Он решил не продлевать с "черными звездами" контракт, который завершался после Мундиаля в Катаре. Садо планирует продолжать свою работу помощником тренера в "Боруссии" Дортмунд. В структуре "шмелей" он работает с лета 2019 года.

Отметим, что ганцы остановили свои выступления на чемпионатах мира на стадии группового этапа. Во вчерашнем поединке против Уругвая они уступили и в итоге заняли последнее место в группе H с тремя очками в активе.

В общей сложности Садо провел во главе сборной Ганы 12 матчей. Он принял команду в феврале этого года и вышел через стыковые матчи на Чемпионат мира. На его счету пять побед со своими подопечными. Кроме этого, гонцы трижды сыграли вничью и четыре раза уступили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гана
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде