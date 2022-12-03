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Тренер Ганы покинул свой пост после вылета из Чемпионата мира
Сконцентрируется на работе в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Ганы Отто Садо приостановил сотрудничество с командой. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Он решил не продлевать с "черными звездами" контракт, который завершался после Мундиаля в Катаре. Садо планирует продолжать свою работу помощником тренера в "Боруссии" Дортмунд. В структуре "шмелей" он работает с лета 2019 года.
Отметим, что ганцы остановили свои выступления на чемпионатах мира на стадии группового этапа. Во вчерашнем поединке против Уругвая они уступили и в итоге заняли последнее место в группе H с тремя очками в активе.
В общей сложности Садо провел во главе сборной Ганы 12 матчей. Он принял команду в феврале этого года и вышел через стыковые матчи на Чемпионат мира. На его счету пять побед со своими подопечными. Кроме этого, гонцы трижды сыграли вничью и четыре раза уступили.
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