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Нидерланды – США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Нидерланды - США: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Нидерланды – США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Групповой этап на чемпионате мира 2022 остался позади, но впереди еще очень много интересного. Многие пары 1/8-й выглядят не конкурентными из-за представительств в них разных по классу команд. Но США и Нидерланды могут подарить ровный и боевой футбол. Обе сборные имеют для этого потенциал.

Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в субботу, 3-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала
3 декабря, 17:00. "Халифа Интернешнел Стедиум" (Доха)
Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне

Нидерланды 17:00 США

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В статье: Нидерланды США
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