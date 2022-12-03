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Нидерланды – США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Нидерланды - США: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
фото з відкритих джерел
Групповой этап на чемпионате мира 2022 остался позади, но впереди еще очень много интересного. Многие пары 1/8-й выглядят не конкурентными из-за представительств в них разных по классу команд. Но США и Нидерланды могут подарить ровный и боевой футбол. Обе сборные имеют для этого потенциал.
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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в субботу, 3-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира-2022, 1/8 финала
3 декабря, 17:00. "Халифа Интернешнел Стедиум" (Доха)
Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне
Нидерланды 17:00 США
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