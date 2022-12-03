Нидерланды – США. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Групповой этап на чемпионате мира 2022 остался позади, но впереди еще очень много интересного. Многие пары 1/8-й выглядят не конкурентными из-за представительств в них разных по классу команд. Но США и Нидерланды могут подарить ровный и боевой футбол. Обе сборные имеют для этого потенциал.

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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в субботу, 3-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

3 декабря, 17:00. "Халифа Интернешнел Стедиум" (Доха)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 1, Суспильне