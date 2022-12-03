  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Куртуа извинился за вылет Бельгии из Чемпионата мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа извинился за вылет Бельгии из Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Игрок обещает работать над ошибками

Куртуа извинился за вылет Бельгии из Чемпионата мира

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Новина українською

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа извинился за вылет команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа:

"Мы приносим извинения всем болельщикам, которые всегда с нами. Можем только обещать, что приложим все силы и предпримем новую попытку. Спасибо вам за поддержку.

Прошел день, но вылет с чемпионата мира все еще приносит боль, и потребуется какое-то время, прежде чем это чувство пройдет.

Хочу поблагодарить своих партнеров по команде, а особенно Роберто Мартинеса за проведенное вместе время", – сказал Тибо.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия ЧМ-2022 Тибо Куртуа
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Твиттер Куртуа

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде