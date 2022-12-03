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Куртуа извинился за вылет Бельгии из Чемпионата мира
Игрок обещает работать над ошибками
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа извинился за вылет команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа:
"Мы приносим извинения всем болельщикам, которые всегда с нами. Можем только обещать, что приложим все силы и предпримем новую попытку. Спасибо вам за поддержку.
Прошел день, но вылет с чемпионата мира все еще приносит боль, и потребуется какое-то время, прежде чем это чувство пройдет.
Хочу поблагодарить своих партнеров по команде, а особенно Роберто Мартинеса за проведенное вместе время", – сказал Тибо.
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