Куртуа извинился за вылет Бельгии из Чемпионата мира

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа извинился за вылет команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа:

"Мы приносим извинения всем болельщикам, которые всегда с нами. Можем только обещать, что приложим все силы и предпримем новую попытку. Спасибо вам за поддержку.

Прошел день, но вылет с чемпионата мира все еще приносит боль, и потребуется какое-то время, прежде чем это чувство пройдет.

Хочу поблагодарить своих партнеров по команде, а особенно Роберто Мартинеса за проведенное вместе время", – сказал Тибо.