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Азар может уйти со сборной Бельгии из-за невыхода команды из группы на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Игрок хочет сосредоточиться на клубной карьере

Азар может уйти со сборной Бельгии из-за невыхода команды из группы на ЧМ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар может завершить карьеру в своей национальной команде.

Эден задумался об уходе из сборной из-за того, что Бельгия не вышла в плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, на позицию 31-летнего игрока влияет его возраст.

Капитан бельгийцев подумывает об уходе из национальной команды, но пока не принял решения и намерен обсудить ситуацию с людьми, которыми доверяет.

На данный момент на счету Эдена 126 матчей за сборную Бельгии и 33 забитых мяча.

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В статье: Бельгия Эден Азар
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Источник:
Marca

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