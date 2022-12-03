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Азар может уйти со сборной Бельгии из-за невыхода команды из группы на ЧМ
Игрок хочет сосредоточиться на клубной карьере
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар может завершить карьеру в своей национальной команде.
Эден задумался об уходе из сборной из-за того, что Бельгия не вышла в плей-офф ЧМ-2022. Кроме того, на позицию 31-летнего игрока влияет его возраст.
Капитан бельгийцев подумывает об уходе из национальной команды, но пока не принял решения и намерен обсудить ситуацию с людьми, которыми доверяет.
На данный момент на счету Эдена 126 матчей за сборную Бельгии и 33 забитых мяча.
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