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39-летний Пепе: Не могу сказать, что Чемпионат мира в Катаре – это последний, на котором я сыграю

Чемпионат мира FIFA
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Замахнется на рекорд?

39-летний Пепе: Не могу сказать, что Чемпионат мира в Катаре – это последний, на котором я сыграю

Getty Images/Global Images Ukraine

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Центральный защитник сборной Португалии Пепе поделился эмоциями от выступления на текущем Чемпионате мира:

“Когда у меня была травма, то не мог спать, хотел как можно быстрее восстановиться. Не могу сказать, что Чемпионат мира в Катаре – это последний, на котором я сыграю. Я здесь в Катаре для того, чтобы насладиться турниром. Это привилегия – делать то, что ты любишь, играть в футбол.

У нас есть несколько ингредиентов, и если мы не составим их всех вместе, как сказал наш тренер, ничего не сработает. Если вы готовите салат, вы не можете иметь помидоры с одной стороны и лук с другой, вы должны сложить их вместе.

У нас качественная сборная, но если мы не будем упорно работать, уважать соперников и делать то, что говорит тренер, то не получим от этого качества столько пользы”, - сказал Пепе.

Отметим, что защитник вышел в матче против Уругвая во втором туре и вошел в тройку наиболее возрастных игроков на Чемпионатах мира. На его счету два полных поединка на этом Мундиале – еще один с Южной Кореей.

В общей сложности Пепе провел в составе португальцев 131 матч. Он дебютировал за сборную еще в ноябре 2007 года.

Отметим, что чемпионат мира-2026 состоится в США, Канаде и Мексике.

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В статье: Пепе Португалия
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Источник:
Sportstar

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