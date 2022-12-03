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Скалони: Австралия - хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам
Коуч южноамериканской команды не хочет недооценивать соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлением о сборной Австралии в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре:
"Наш соперник — хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам. Это футбол, 11 против 11. Мы должны отложить в сторону этот теоретический фаворитизм и играть в футбол.
Постараемся противодействовать хорошим австралийским футболистам и сохранить свой стиль игры. Я не был удивлён победе Австралии", - сказал Скалони.
Напомним, матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Австралия состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане. Начало встречи назначено на 21:00 по киевскому времени.
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