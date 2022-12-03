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Скалони: Австралия - хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам

Чемпионат мира FIFA
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Коуч южноамериканской команды не хочет недооценивать соперника

Скалони: Австралия - хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлением о сборной Австралии в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре:

"Наш соперник — хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам. Это футбол, 11 против 11. Мы должны отложить в сторону этот теоретический фаворитизм и играть в футбол.

Постараемся противодействовать хорошим австралийским футболистам и сохранить свой стиль игры. Я не был удивлён победе Австралии", - сказал Скалони.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Аргентина — Австралия состоится сегодня, 3 декабря, на стадионе "Ахмед бин Али" в Аль-Райане. Начало встречи назначено на 21:00 по киевскому времени.

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В статье: Австралия Аргентина Лионель Скалони
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Источник:
El Grafico

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