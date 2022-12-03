Скалони: Австралия - хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился впечатлением о сборной Австралии в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре:

"Наш соперник — хорошая команда. Не знаю, уступают ли они нам. Это футбол, 11 против 11. Мы должны отложить в сторону этот теоретический фаворитизм и играть в футбол.

Постараемся противодействовать хорошим австралийским футболистам и сохранить свой стиль игры. Я не был удивлён победе Австралии", - сказал Скалони.