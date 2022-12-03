Роналду стал первым игроком, достигшим отметки в 100 ударов на Чемпионатах мира

Криштиану Роналду стал первым игроком за всю историю подсчетов (с 1966 года), достигшим отметки в 100 ударов в матчах Чемпионатов мира. Об этом сообщает Opta.

В общей сложности португалец провел на Мундиалях 20 матчей и отличился восемью голами (в том числе четыре раза с пенальти) – все забил на групповом этапе. Показательных ожидаемых голов (xG) у Роналду составляет 10,1.

100 - Cristiano Ronaldo has attempted exactly 100 shots at World Cup tournaments, the first player to reach this total since full shot data is available (1966). Range. pic.twitter.com/QtG4R9SGn8 — OptaJoe (@OptaJoe) December 2, 2022

Отметим, что сейчас Криштиану проводит свой пятый Чемпионат мира – на каждом из них он отличился хотя бы одним забитым голом.