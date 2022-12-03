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Роналду стал первым игроком, достигшим отметки в 100 ударов на Чемпионатах мира

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Очередной рекорд

Роналду стал первым игроком, достигшим отметки в 100 ударов на Чемпионатах мира

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Криштиану Роналду стал первым игроком за всю историю подсчетов (с 1966 года), достигшим отметки в 100 ударов в матчах Чемпионатов мира. Об этом сообщает Opta.

В общей сложности португалец провел на Мундиалях 20 матчей и отличился восемью голами (в том числе четыре раза с пенальти) – все забил на групповом этапе. Показательных ожидаемых голов (xG) у Роналду составляет 10,1.

Отметим, что сейчас Криштиану проводит свой пятый Чемпионат мира – на каждом из них он отличился хотя бы одним забитым голом.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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