Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мартинелли: Надо продолжать делать то, что мы делаем. В следующем матче нужно просто забить
Игрок понимает, что стоит поработать над ошибками
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Мартинелли дал комментарий поражения от Камеруна (0:1) в 3-м туре ЧМ-2022:
"Не думаю, что нам нужно что-то менять. Надо продолжать делать то, что мы делаем. В следующем матче нужно просто забить.
Мы знали, что уже вышли в плей-офф, но, конечно, мы хотели победить. Мы играли хорошо, но упустили несколько моментов. Таков футбол: не забиваешь сам – забивают тебе, и ты проигрываешь.
Мы извлечем из этого урок и сосредоточимся на матче 1/8 финала", – сказал Мартинелли.
Популярное сейчас
- Слезы Сона, слезы Суареса, еще одна победа Швейцарии над сербами. Дайджест ЧМ-2022
- Триумф Южной Кореи, вылет Уругвая и Сербии, победа Кривбасса. Главные новости за 2 декабря
- Плей-офф стартует! Нидерланды – США. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 03.12.2022
- Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО