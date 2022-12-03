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Мартинелли: Надо продолжать делать то, что мы делаем. В следующем матче нужно просто забить

Чемпионат мира FIFA
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Игрок понимает, что стоит поработать над ошибками

Мартинелли: Надо продолжать делать то, что мы делаем. В следующем матче нужно просто забить

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Нападающий сборной Бразилии Габриэл Мартинелли дал комментарий поражения от Камеруна (0:1) в 3-м туре ЧМ-2022:

"Не думаю, что нам нужно что-то менять. Надо продолжать делать то, что мы делаем. В следующем матче нужно просто забить.

Мы знали, что уже вышли в плей-офф, но, конечно, мы хотели победить. Мы играли хорошо, но упустили несколько моментов. Таков футбол: не забиваешь сам – забивают тебе, и ты проигрываешь.

Мы извлечем из этого урок и сосредоточимся на матче 1/8 финала", – сказал Мартинелли.

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В статье: Национальная сборная Бразилии Национальная сборная Камеруна Габриель Мартинелли
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Источник:
ESPN

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