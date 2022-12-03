Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ханси Флику доверяют в сборной Германии и не планируют его увольнять после вылета из ЧМ
Продолжит отрабатывать контракт
Getty Images/Global Images Ukraine
Главного тренера сборной Германии Ханси Флика не планируют увольнять после вылета из группового этапа Чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает iMiaSanMia со ссылкой на двух журналистов немецкого ресурса Sport1.
У наставника все еще есть кредит доверия от официальных представителей сборной. Также его ценят футболисты германской команды.
Отметим, что контракт Флика с "Бундестим" действителен до конца домашнего для Германии Евро-2024. Он работает в команде с августа 2021 года.
Напомним, что Германия завоевала четыре очка на групповом этапе Чемпионата мира в Катаре, однако заняла третье место и вылетела из турнира. Из квартета "Бундестим" вышли в плей-офф Япония и Испания, а Коста-Рика замкнула турнирную таблицу
Популярное сейчас
- Настоящий лидер Португалии и несокрушимая скала Бразилии. Символическая сборная группового турнира Чемпионата Мира
- Более полутысячи убитых и один вертолет. Генштаб опубликовал потери россиян за минувшие сутки
- Триумф Южной Кореи, вылет Уругвая и Сербии, победа Кривбасса. Главные новости за 2 декабря
- Adidas технически доказал, что Роналду не касался мяча в моменте с 1-м голом Португалии Уругваю
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО