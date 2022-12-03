Ханси Флику доверяют в сборной Германии и не планируют его увольнять после вылета из ЧМ

Главного тренера сборной Германии Ханси Флика не планируют увольнять после вылета из группового этапа Чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает iMiaSanMia со ссылкой на двух журналистов немецкого ресурса Sport1.

У наставника все еще есть кредит доверия от официальных представителей сборной. Также его ценят футболисты германской команды.

Отметим, что контракт Флика с "Бундестим" действителен до конца домашнего для Германии Евро-2024. Он работает в команде с августа 2021 года.

Напомним, что Германия завоевала четыре очка на групповом этапе Чемпионата мира в Катаре, однако заняла третье место и вылетела из турнира. Из квартета "Бундестим" вышли в плей-офф Япония и Испания, а Коста-Рика замкнула турнирную таблицу