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Ханси Флику доверяют в сборной Германии и не планируют его увольнять после вылета из ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Продолжит отрабатывать контракт

Ханси Флику доверяют в сборной Германии и не планируют его увольнять после вылета из ЧМ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главного тренера сборной Германии Ханси Флика не планируют увольнять после вылета из группового этапа Чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает iMiaSanMia со ссылкой на двух журналистов немецкого ресурса Sport1.

У наставника все еще есть кредит доверия от официальных представителей сборной. Также его ценят футболисты германской команды.

Отметим, что контракт Флика с "Бундестим" действителен до конца домашнего для Германии Евро-2024. Он работает в команде с августа 2021 года.

Напомним, что Германия завоевала четыре очка на групповом этапе Чемпионата мира в Катаре, однако заняла третье место и вылетела из турнира. Из квартета "Бундестим" вышли в плей-офф Япония и Испания, а Коста-Рика замкнула турнирную таблицу

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В статье: Германия Ханси Флик
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