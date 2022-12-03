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Один из нападающих сборной Бразилии больше не сыграет на этом Чемпионате мира из-за травмы

Чемпионат мира FIFA
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Вернется на поле уже в следующем году

Один из нападающих сборной Бразилии больше не сыграет на этом Чемпионате мира из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус травмировался и больше не поможет своей команде на этом Чемпионате мира. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

У форварда проблемы с коленом. Эта травма не может быть залечена до конца Мундиаля.

Ожидается, что Жезус сможет снова выйти на поле уже в январе в матчах "Арсенала".

Отметим, что нападающий в первых двух турах ЧМ появлялся со скамейки для запасных, а в третьем сыграл в старте. В общей сложности он провел 93 минуты, однако результативными действиями не отличился.

Бразилия в 1/8 финала сыграет против Южной Кореи. Поединок состоится 5 декабря.

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В статье: Бразилия Габриэль Жезус
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Источник:
Fabrizio Romano

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