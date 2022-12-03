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На ЧМ больше не сыграет. Немецкий полузащитник стал лучшим дриблером группового этапа Мундиаля

Чемпионат мира FIFA
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С большим отрывом от преследователей

На ЧМ больше не сыграет. Немецкий полузащитник стал лучшим дриблером группового этапа Мундиаля

Getty Images/Global Images Ukraine

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Немецкий полузащитник Джамал Мусиала признан лучшим игроком группового турнира Чемпионата мира-2022 по числу обводок.

В его активе 19 подобных удачных действий он опередил ближайшего преследователя Альфонсо Дэвиса на семь обводок. В общем, список первых пяти ступенек этого рейтинга выглядит так:

  • 1. Джамал Мусиала (19 обводок, Германия);
  • 2. Альфонсо Дэвис (11, Канада);
  • 3. Мохаммед Кудус (10, Гана);
  • 4. Анхель Ди Мария (9, Аргентина);
  • 5. Килиан Мбаппе (8, Франция);
  • 5. Лионель Месси (8, Аргентина);
  • 5. Исмаила Сарр (8, Сенегал).

Отметим, что Мусиала вышел в старте Германии во всех трех матчах. В общей сложности на поле он провел 258 минут и отличился одним ассистом. Но это не помогло "Бундестим" и команда Флика не прошла в плей-офф.

Добавим, что Джамал вошел в семерку самых дорогих футболистов Чемпионата мира в Катаре с ценником в 100 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Анхель Ди Мария Килиан Мбаппе Исмаила Сарра Альфонсо Дэвис Джамал Мусиала
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Источник:
Спорт.ЮА

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