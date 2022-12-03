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На ЧМ больше не сыграет. Немецкий полузащитник стал лучшим дриблером группового этапа Мундиаля
С большим отрывом от преследователей
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкий полузащитник Джамал Мусиала признан лучшим игроком группового турнира Чемпионата мира-2022 по числу обводок.
В его активе 19 подобных удачных действий он опередил ближайшего преследователя Альфонсо Дэвиса на семь обводок. В общем, список первых пяти ступенек этого рейтинга выглядит так:
- 1. Джамал Мусиала (19 обводок, Германия);
- 2. Альфонсо Дэвис (11, Канада);
- 3. Мохаммед Кудус (10, Гана);
- 4. Анхель Ди Мария (9, Аргентина);
- 5. Килиан Мбаппе (8, Франция);
- 5. Лионель Месси (8, Аргентина);
- 5. Исмаила Сарр (8, Сенегал).
Отметим, что Мусиала вышел в старте Германии во всех трех матчах. В общей сложности на поле он провел 258 минут и отличился одним ассистом. Но это не помогло "Бундестим" и команда Флика не прошла в плей-офф.
Добавим, что Джамал вошел в семерку самых дорогих футболистов Чемпионата мира в Катаре с ценником в 100 миллионов евро.
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