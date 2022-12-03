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Форвард Туниса Хазри объявил о завершении карьеры в сборной
Игрок отдал много усилий на ЧМ
фото - ФК Сент-Етьєн
Нападающий сборной Туниса Вахби Хазри объявил о завершении карьеры в сборной.
"Я горжусь тем, что дал своей стране за последние годы, и верю, что у этого поколения светлое будущее.
После матча я сказал всем игрокам и персоналу, что этот момент подходящий для меня, чтобы завершить карьеру в сборной. Я поблагодарил всех и пожелал им успеха.
Обыграть Францию и забить решающий гол – это красиво", – заявил 31-летний нападающий.
Напомним, в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 сборная Туниса благодаря голу Хазри обыграла Францию (1:0), но заняла третье место в группе.
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