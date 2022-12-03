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Форвард Туниса Хазри объявил о завершении карьеры в сборной

Чемпионат мира FIFA
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Игрок отдал много усилий на ЧМ

Форвард Туниса Хазри объявил о завершении карьеры в сборной

фото - ФК Сент-Етьєн

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Нападающий сборной Туниса Вахби Хазри объявил о завершении карьеры в сборной.

"Я горжусь тем, что дал своей стране за последние годы, и верю, что у этого поколения светлое будущее.

После матча я сказал всем игрокам и персоналу, что этот момент подходящий для меня, чтобы завершить карьеру в сборной. Я поблагодарил всех и пожелал им успеха.

Обыграть Францию и забить решающий гол – это красиво", – заявил 31-летний нападающий.

Напомним, в заключительном матче группового этапа ЧМ-2022 сборная Туниса благодаря голу Хазри обыграла Францию (1:0), но заняла третье место в группе.

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В статье: ЧМ-2022 Тунис Вахби Хазри
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Источник:
BBC

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