Форвард Туниса Хазри объявил о завершении карьеры в сборной

Нападающий сборной Туниса Вахби Хазри объявил о завершении карьеры в сборной.

"Я горжусь тем, что дал своей стране за последние годы, и верю, что у этого поколения светлое будущее.

После матча я сказал всем игрокам и персоналу, что этот момент подходящий для меня, чтобы завершить карьеру в сборной. Я поблагодарил всех и пожелал им успеха.

Обыграть Францию и забить решающий гол – это красиво", – заявил 31-летний нападающий.