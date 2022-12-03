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Один из лидеров сборной Аргентины пропустит матч против Австралии
Месси и компании будет немного труднее
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария не сможет помочь своей команде в матче 1/8 финала Чемпионата мира против Австралии из-за травмы.
Как сообщает журналист Гастон Эдуль, в своем Твиттере главный тренер не будет менять схему из-за этой потери, и все равно выйдет с тремя атакующими игроками, а не увеличит количество центральных полузащитников до четырех. Именно так работали аргентинцы, готовясь к матчу.
Ди Марию на правом фланге атаки могут заменить Анхель Корреа или Алехандро Гомес. Также тренер рассматривает вариант с выходом Пауло Дибала с первых минут. Из них троих на поле в матчах ЧМ выходил только Гомес – он провел 58 минут против Саудовской Аравии.
Напомним, что Аргентина и Австралия сойдутся в противостоянии сегодня в 21:00.
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