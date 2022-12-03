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Согнал злость на мониторе VAR. Эдинсон Кавани опрокинул технику для видеоповторов
После матча с Ганой и вылета из ЧМ-2022
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Победа над сборной Ганы в третьем туре группового раунда чемпионата мира 2022 не принесла Уругваю радости. По итогам всей борьбы в группе латиноамериканцы впервые с 2010-го года не вышли из группы, что вызвало целый шквал эмоций у игроков команды.
Луис Суарес плакал, а Эдинсон Кавани свирепствовал. В частности, при отходе в подтрибунное помещение он уронил технику VAR. Пострадало ли оборудование – неизвестно.
Non è mai bello lasciare il #Mondiale. Se sei un campione come #Cavani, forse, brucia ancora di più.#Qatar #Mondiali2022 #Uruguay pic.twitter.com/YTfqOYVmiq— Corriere dello Sport (@CorSport) December 2, 2022
Добавим, что в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой Уругвай набрал четыре очка, обыграв африканцев, уступив европейцам и сыграв вничью с представителем Азии. Уругвай финишировал ниже Южной Кореи из-за худших дополнительных показателей – меньшее количество забитых голов во всех матчах.
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