Согнал злость на мониторе VAR. Эдинсон Кавани опрокинул технику для видеоповторов

Победа над сборной Ганы в третьем туре группового раунда чемпионата мира 2022 не принесла Уругваю радости. По итогам всей борьбы в группе латиноамериканцы впервые с 2010-го года не вышли из группы, что вызвало целый шквал эмоций у игроков команды.

Луис Суарес плакал, а Эдинсон Кавани свирепствовал. В частности, при отходе в подтрибунное помещение он уронил технику VAR. Пострадало ли оборудование – неизвестно.

Добавим, что в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой Уругвай набрал четыре очка, обыграв африканцев, уступив европейцам и сыграв вничью с представителем Азии. Уругвай финишировал ниже Южной Кореи из-за худших дополнительных показателей – меньшее количество забитых голов во всех матчах.