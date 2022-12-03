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Согнал злость на мониторе VAR. Эдинсон Кавани опрокинул технику для видеоповторов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

После матча с Ганой и вылета из ЧМ-2022

Согнал злость на мониторе VAR. Эдинсон Кавани опрокинул технику для видеоповторов

скріншот

UA-Футбол
Новина українською

Победа над сборной Ганы в третьем туре группового раунда чемпионата мира 2022 не принесла Уругваю радости. По итогам всей борьбы в группе латиноамериканцы впервые с 2010-го года не вышли из группы, что вызвало целый шквал эмоций у игроков команды.

Луис Суарес плакал, а Эдинсон Кавани свирепствовал. В частности, при отходе в подтрибунное помещение он уронил технику VAR. Пострадало ли оборудование – неизвестно.

Добавим, что в группе с Португалией, Южной Кореей и Ганой Уругвай набрал четыре очка, обыграв африканцев, уступив европейцам и сыграв вничью с представителем Азии. Уругвай финишировал ниже Южной Кореи из-за худших дополнительных показателей – меньшее количество забитых голов во всех матчах.

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В статье: Эдинсон Кавани Уругвай
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 16:30
Дикий народ эти гаучо.
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