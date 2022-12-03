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Главный тренер сборной Сенегала может пропустить игру плей-офф с Англией

Чемпионат мира FIFA
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Алиу Сиссе болен

Главный тренер сборной Сенегала может пропустить игру плей-офф с Англией

Фото: Sportsnet

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Сенегала Алиу Сиссе испытывает проблемы со здоровьем на протяжении последних двух дней. Как сообщает издание The Athletic, он может пропустить игру своей команды против сборной Англии.

Сиссе пропустил предматчевую пресс-конференцию и тренировку сборной Сенегала в пятницу. Команде Алиу предстоит сыграть с англичанами в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре уже завтра вечером.

Однако, по словам ассистента Сиссе Реджиса Богара, главный тренер сборной Сенегала все же постарается восстановиться к началу матча.

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В статье: Алиу Сиссе Национальная сборная Англии Национальная сборная Сенегала Чемпионат мира 2022
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