Время Африки. И Азии. Итоги группового турнира Чемпионата Мира-2022

Завершился групповой турнир Чемпионата Мира-2022. Попробуем осветить его главные тенденции, которые могут стать историческими, крайне важными.

Мундиаль Африки и Азии

В плане качества и яркости игры групповой турнир разочаровал. 120 голов, то есть 2.5 за матч - это меньше, чем на Чемпионатах-2018, -2014, -2002, -1998. Хотя бы больше, чем на откровенно скучных ЧМ-2006 с победой оборонительной Италии и ЧМ-2010 с победой Испании и ее тысячи поперечных передач. Смотреть в игровом плане стоило лишь группы Е, G и H, да и те - не всегда. Пять 0:0 в двух первых турах состоялись впервые на ЧМ, в третьем добавился ещё один.

Причём интересно, что в ярких богатых на голы матчах в большинстве случаев принимали участие команды, которые в итоге вылетели. Германия - Коста-Рика, Камерун - Сербия, Сербия - Швейцария, Португалия - Гана, Гана - Южная Корея. То есть залогом успеха была оборона.

Зато драматизма было хоть отбавляй. Сколько раз ловили себя на мысли: "Такое не может быть, такой сценарий невозможно написать!" В трех группах из-за третьего тура изменился состав вышедших - Сенегал, США, Южная Корея прорвались. Испания, Япония, Швейцария и Польша удержались, но с неимоверными драмами. В японской, аргентинской, португальской группах творилось сумасшествие. США отцепили Иран, Швейцария - Сербию, Гана потащила с собой на дно Уругвай.

Уже то, что впервые с 1994-го года ни одна команда не завершила турнир с тремя победами и всего пять не терпели поражения (на предыдущих турнирах не терпели 9-11 команд), говорит о драматизме.

Главным вопросом турнира был: "Насколько проведение в ноябре-декабре повлияет на игру и результаты?" Некоторые специалисты и игроки утверждали, что ведущие игроки ещё не устали, ведь сейчас даже не середина сезона, и поэтому должны выдать яркую быструю игру. Как оказалось - нет. Наоборот. Фавориты выглядели уставшими, берегли силы. Германия, Бельгия, Уругвай на этом доигрались, Испания чуть не доигралась.

Девять ударов по воротам в матче Аргентина - Мексика - антирекорд ЧМ с 1966-года. В матче Канада - Марокко нанесли 11.

В третьем туре все гранды, обеспечившие место в 1/8, отправили лидеров отдыхать даже ценой поражения. Понимая, что на таком интенсивном турнире отдых гораздо важнее, чем бесполезная статистика. И помня об эпидемии травм в начале турнира. Хотя бы эта эпидемия несколько утихла. Значит, игроки все же вошли в ритм сборной. Либо тренеры и вправду форсировали подготовку и ошиблись (уже говорят, что не нужно было играть товарищеские матчи), а теперь исправились.

Также задавали вопрос: "Для кого он станет домашним - европейцев или южноамериканцев?" Сыграет близость Катара к Европе, к европейскому часовому поясу? Или жара, похожая на Южную Америку, где сейчас начинается лето? Как оказалось - ни то, ни другое. Этот Мундиаль уникален не только временем и местом проведения, но и результатами. Никогда ранее третий футбольный мир - Африка и Азия - так больно не бил первый и второй.

Рекорд Африки на одном Мундиале составлял четыре победы. На предыдущем были одержаны три. Сейчас - уже семь. Рекорд Азии составлял шесть побед. Сейчас - уже семь. Впервые в истории более двух команд из Азии прошли в следующий раунд (3). И одновременно впервые с 1982-го года лишь две сборные из Латинской Америки прошли, впервые с 2002-го - лишь две сборные из Южной Америки.

Гранды устали от клубного сезона, европейцам тяжело играть на жаре, а латиноамериканцам - далеко от Родины.

Ну и, разумеется, в Африке и Азии начали неплохо работать, и это должно было когда-нибудь дать плоды. Африканцы начали собирать всех родившихся в Европе, рассылали не только скаутов, но и практически лоббистов, убеждавших кандидатов. Вот и сколотили почти совершенно новые сборные из практически европейцев с европейской школой футбола и европейской дисциплиной.

Марокко - первая на этом ЧМ по числу игроков в заявке, не родившихся в её стране. Таких там 14 из 26-ти. Родились в Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, даже Канаде.

В соцсетях даже начали жаловаться, что африканские сборные начали играть скучно и осторожно, как европейцы. Логично. Марокко играл крайне скучно, против Бельгии и Хорватии владел мячом лишь 33-35 процентов времени, по владению и по ударам по воротам один из худших в групповом турнире. Тем не менее, выиграл группу. Благодаря сплоченности и организованности обороны. Япония владела мячом против Испании и Германии 17-26 процентов времени. И выиграла группу.

Япония и Южная Корея пошли противоположным путем. Не забирали чужих к себе, а отправляли своих к чужим. Хадзиме Мориясу, главный тренер японцев, прямо заявил, что победу над Германией удалось добыть благодаря опыту, который игроки приобрели в Европе (он даже ещё и позволил себе роскошь не вызвать на ЧМ целых троих игроков из "Селтика"). "Если бы не этот опыт, мы бы не совершили камбек".

Ранее игроки задерживались дома, поскольку в J1 хорошо платили, да и тяжело было на чужбине. Теперь их упорно отправляют в Европу в юном возрасте. Стараются парами в один клуб, обязательно с личным менеджером и парой японских друзей, облегчающих адаптацию. Звучит как свита Неймара в Париже, но японцы глупостями не занимаются.

Впрочем, означает ли все это, что в финале сыграют Япония и Марокко? Отнюдь нет. В 2010-ом и 2014-ом годах также кричали о провале Европы, а ведь тогда еще больше европейских команд не вышли из группы (по семь, сейчас - пять). Но в итоге Чемпионат выигрывала европейская команда.

Больше вопросов, чем ответов

Кто же впечатлил в групповом турнире? В Бразилии недовольны атакой сборной, зато восхищены обороной и считают, что именно она принесет трофей. Нидерланды набрали семь очков, но играют крайне натужно в атаке, серы, лишены таланта там. Эквадор и Сенегал и вовсе не заслужили одолеть.

Аргентина отыграла три совсем разных матча. Проиграла Саудовской Аравии, вымучила победу над Мексикой благодаря Лионелю Месси (вновь напомню слова Ди Марии: "Мой ассист ему? Я бросил ему дерьмо, но он всегда найдет решение"), разнесла Польшу силами 21-24-летних игроков. Какая из трех аргентин настоящая?

Какая Англия настоящая? Из 6:2 над Ираном и 3:0 над Уэльсом? Или когда отбивалась от США (0:0), а Гарет Саутгейт с испуганным лицом говорил, что иногда нужно держаться и выгрызать результат? Еще и Харри Кейн вообще не забивает. Какая Испания настоящая? Из 7:0 над Коста-Рикой или бросившая играть при 1:0 против Германии и проигравшая Японии? Луис Энрике признал, что два последних матча его очень обеспокоили. Катание мяча ничего не обещает.

На что способна Хорватия? Два унылых 0:0 с отскоком от Лукаку и 4:1 как месть за оскорбление от тренера канадцев. Стержень, характер у вице-чемпиона, несомненно, есть, но не стары ли Модрич, Брозович и Ковачич для свершений, не слишком ли стары и слабы форварды Крамарич и Ливайя? Швейцария поддержала уровень, переиграла Сербию, пропустила лишь однажды от Бразилии. Но в стране называют нынешнее поколение Золотым и требуют как минимум четвертьфинал.

В Португалии хотят назвать поколение Золотым, но достижений нет. Хотя Фернанду Сантуш и обещал интенсивную игру. С Ганой и Уругваем большую часть матча играли сонно, голы создает лишь Бруну Фернандеш, а Криштиану Роналду своими выходками (теперь еще и обматерил тренера) сильно мешает. Его рекорд - голы на пяти ЧМ - даже ушел в тень из-за выходок.

Франция устроила камбек против Австралии, вытащила матч против Дании в концовке. Означает ли это, что впечатлила? Тем более, что если подумать, не забивала из центральной зоны, только с флангов. Можно ли одними флангами выиграть Чемпионат Мира, даже если там Мбаппе?

Разумеется, все эти претензии меркнут перед вылетом Германии. Там уже чуть ли не начинают писать философские трактаты. Говорят о неправильном пути развития, о доминировании "Баварии", из-за которого другие разучились побеждать, а она - бороться. Об отсутствии центрфорварда и потому реализации (а по ожидаемым голам она уверенно первая во всем групповом турнире с десятью), об обороне, которая в десяти последних матчах на крупных турнирах пропустила 16 мячей.

Бастиан Швайнштайгер еще и говорит, что академии заточены лишь на воспитание технарей, дриблеров, а победителей, бойцов не выращивают. И вправду, таких как Басти, как Клозе, как Хуммельс, Мертезакер в сборной и близко нет.

В Бельгии игроки перессорились между собой и с тренером, уже ехали на Мундиаль разобранными. С ощущениями, что пропустили поезд, что Золотое поколение уже ушло, а за ним никого нет. Кевин Де Брюйне прямо заявлял: "Мы слишком стары". Состав сборной Бельгии в матче против Хорватии был вторым самым старым в истории Чемпионатов Мира - 31 год и 95 дней в среднем.

В Уругвае Суарес, Кавани, Касерес, Годин, Хименес также стары, а молодым не дали достаточно развернуться. Смена поколений опоздала. Настолько, что он проспал два первых матча. Когда проснулся - было уже поздно.

Ну а провал Дании, полуфиналиста Евро, трудно объяснить. Она вовсе не только полагалась на ветеранов Эриксена и Шмейхеля, а задействовала и молодежь. Не выдержал тренер Каспер Хьюлманд, меняя тактические схемы и выпустив в "старте" в трех матчах трех разных центрфорвардов.

Сохранятся ли тенденции этого группового турнира в плей-офф? И на следующем Чемпионате Мира? Ответов на оба вопроса придется подождать. Пока же лишь можно отметить, что потенциал эпохальных тенденций весьма высок.