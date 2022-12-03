Нидерланды выходят вперед в матче с США уже на десятой минуте. Видео, как забил Депай

Стадию 1/8-й финала на ЧМ-2022 открыли сборные Нидерландов и США. Более активно матч начали американцы, однако забили европейцы. На десятой минуте прошла широкая комбинация, пас с фланга был отдан точно на ногу Мемфису Депаю, который точно пробил низом.

Это его 44 гол за сборную Нидерландов и четвертый гол на чемпионатах мира.

Отметим, что победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары Аргентина – Австралия.