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Нидерланды выходят вперед в матче с США уже на десятой минуте. Видео, как забил Депай

Чемпионат мира FIFA
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Матч 1/8-й финала

Нидерланды выходят вперед в матче с США уже на десятой минуте. Видео, как забил Депай

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Стадию 1/8-й финала на ЧМ-2022 открыли сборные Нидерландов и США. Более активно матч начали американцы, однако забили европейцы. На десятой минуте прошла широкая комбинация, пас с фланга был отдан точно на ногу Мемфису Депаю, который точно пробил низом.

Это его 44 гол за сборную Нидерландов и четвертый гол на чемпионатах мира.

Отметим, что победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары Аргентина – Австралия.

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В статье: Нидерланды США
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