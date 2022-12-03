Нидерланды удваивают преимущество еще до перерыва. Постарался Дэйли Блинд. Видео

Нидерланды довольно быстро отличились в матче 1/8-й финала ЧМ против США, но на этом не остановились. Американцы пытались отыграться до перерыва, но в противовес пропустили во второй раз. Похоже, как и первый гол.

Передача Дюмфриза с фланга, удар низом от Блинда – 2:0.

Напомним, что победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары Аргентина – Австралия.