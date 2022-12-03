Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нидерланды удваивают преимущество еще до перерыва. Постарался Дэйли Блинд. Видео
Заявка на выход в четвертьфинал
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерланды довольно быстро отличились в матче 1/8-й финала ЧМ против США, но на этом не остановились. Американцы пытались отыграться до перерыва, но в противовес пропустили во второй раз. Похоже, как и первый гол.
Передача Дюмфриза с фланга, удар низом от Блинда – 2:0.
Напомним, что победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары Аргентина – Австралия.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Плей-офф стартует! Нидерланды – США. Анонс и прогноз матча Чемпионата мира на 03.12.2022
- Тайсон Фьюри - Дерек Чисора: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Не может бросить УАФ на произвол судьбы. Павелко на Исполкоме УАФ заявил о давлении со стороны Банковой
- Нидерланды стали первым четвертьфиналистом. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Сексуальная хорватская супермодель испытывает на прочность законы Катара. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн