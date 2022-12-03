Чемпионат мира FIFA
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Дюмфрис забивает первый гол в матче. У него уже два ассиста. Нидерланды 3:1 США
На этот раз ассист у Блинда
Фото: sempreinter.com / Автор: неизвестен
Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис забил третий гол своей команды в 1/8 финала ЧМ в Катаре. Ранее в том же матче он отдал два ассиста. Теперь Нидерланды побеждают США сос счетом 3:1.
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