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Дюмфрис забивает первый гол в матче. У него уже два ассиста. Нидерланды 3:1 США

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

На этот раз ассист у Блинда

Дюмфрис забивает первый гол в матче. У него уже два ассиста. Нидерланды 3:1 США

Фото: sempreinter.com / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис забил третий гол своей команды в 1/8 финала ЧМ в Катаре. Ранее в том же матче он отдал два ассиста. Теперь Нидерланды побеждают США сос счетом 3:1.

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В статье: сборная Нидерландов Национальная сборная США Чемпионат мира 2022 Дензен Дюмфрис
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