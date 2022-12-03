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Защитнику Уругвая Хименесу грозит бан на 15 матчей. Он обозвал судей ворами и ударил сотрудника ФИФА
Эмоции защитника после матча с Ганой
Фото: Okdiario
Центральный защитник мадридского "Атлетико" и национальной сборной Уругвая Хосе Хименес может получить 15-матчевую дисквалификацию от ФИФА. Причина – его поведение после поражения от Ганы в третьем матче группового этапа ЧМ в Катаре.
❗️ Josema Giménez after the game: “They [the referees] are all a bunch of thieves these sons of b*tches. Yes, record me. Son of a b*tch.”— Atletico Universe (@atletiuniverse) December 2, 2022
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По окончании матча Хименес оскорбил судей на камеру, сказав: "Они все – кучка воров, эти с***и дети. Да, снимай меня. С***й сын". За это защитник может получить 3-матчевый запрет на игру.
Watch: #URU CB Jose María Giménez after full-time during the argument with the ref’s was seen elbowing the Director of Competitions of FIFA in the head. pic.twitter.com/bDG4yXo8qm— Underdog Soccer (@Underdog_Soccer) December 3, 2022
После этого Хосе поучаствовал в конфликте с официальными представителями ФИФА – и ударил директора организации локтем по голове. Это добавляет еще 12 матчей к потенциальному бану Хименеса.
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