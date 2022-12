Защитнику Уругвая Хименесу грозит бан на 15 матчей. Он обозвал судей ворами и ударил сотрудника ФИФА

Центральный защитник мадридского "Атлетико" и национальной сборной Уругвая Хосе Хименес может получить 15-матчевую дисквалификацию от ФИФА. Причина – его поведение после поражения от Ганы в третьем матче группового этапа ЧМ в Катаре.

❗️ Josema Giménez after the game: “They [the referees] are all a bunch of thieves these sons of b*tches. Yes, record me. Son of a b*tch.” pic.twitter.com/Im77roiqCu

По окончании матча Хименес оскорбил судей на камеру, сказав: "Они все – кучка воров, эти с***и дети. Да, снимай меня. С***й сын". За это защитник может получить 3-матчевый запрет на игру.

Watch: #URU CB Jose María Giménez after full-time during the argument with the ref’s was seen elbowing the Director of Competitions of FIFA in the head. pic.twitter.com/bDG4yXo8qm