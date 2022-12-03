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Защитнику Уругвая Хименесу грозит бан на 15 матчей. Он обозвал судей ворами и ударил сотрудника ФИФА

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Эмоции защитника после матча с Ганой

Защитнику Уругвая Хименесу грозит бан на 15 матчей. Он обозвал судей ворами и ударил сотрудника ФИФА

Фото: Okdiario

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник мадридского "Атлетико" и национальной сборной Уругвая Хосе Хименес может получить 15-матчевую дисквалификацию от ФИФА. Причина – его поведение после поражения от Ганы в третьем матче группового этапа ЧМ в Катаре.

По окончании матча Хименес оскорбил судей на камеру, сказав: "Они все – кучка воров, эти с***и дети. Да, снимай меня. С***й сын". За это защитник может получить 3-матчевый запрет на игру.

После этого Хосе поучаствовал в конфликте с официальными представителями ФИФА – и ударил директора организации локтем по голове. Это добавляет еще 12 матчей к потенциальному бану Хименеса.

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В статье: ФИФА Хосе Мария Хименес Национальная сборная Уругвая Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2022 в 19:04
То його треба ще й нагородити...
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