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Защитник сборной Бразилии получил травму колена в матче с Камеруном. Он покинет турнир
Ранее Бразилия также лишилась Габриэля Жезуса
Фото: Goal.com
Левый защитник "Севильи" и Национальной сборной Бразилии Алекс Теллес получил травму в третьем туре группового этапа ЧМ в Катаре. Игра против Камеруна завершилась победой африканской сборной со счетом 1:0.
В игре Теллес получил частичный разрыв внутренней коллатеральной связки II-III степени, а также частичное повреждение задней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщил клуб Алекса – "Севилья".
Как отмечает пресс-служба команды, игрок начал консервативное лечение на базе сборной Бразилии. Как только травма Теллеса будет стабилизирована – он будет доставлен в Севилью для дальнейшего лечения. Ранее
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