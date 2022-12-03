Защитник сборной Бразилии получил травму колена в матче с Камеруном. Он покинет турнир

Левый защитник "Севильи" и Национальной сборной Бразилии Алекс Теллес получил травму в третьем туре группового этапа ЧМ в Катаре. Игра против Камеруна завершилась победой африканской сборной со счетом 1:0.

В игре Теллес получил частичный разрыв внутренней коллатеральной связки II-III степени, а также частичное повреждение задней крестообразной связки правого колена. Об этом сообщил клуб Алекса – "Севилья".