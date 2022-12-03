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Встречайте первого четвертьфиналиста. Нидерланды – США 3:1. Обзор матча и видео голов
Нидерланды - США ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 03.11.2022 ⋇ ЧМ-2022 на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
От этой пары, если честно, ожидали борьбы, напряжения, интриги. США на групповом раунде показали, что способны играть в веселый агрессивный футбол, однако Нидерланды не купились на трюки американцев. Оранжевые на классе еще в первом тайме забили два гола, а после перерыва уже контролировали ход матча. Даже когда Райт отыграл один гол, паники номинальные хозяева не допустили.
Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала чемпионата мира 2022 Нидерланды – США.
Чемпионат мира-2022, 1/8 финала
"Халифа Интернешнел Стедиум" (Доха)
Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)
Голы: Депай 10, Блинд 45+1, Думфрис 81 – Райт 76
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