Встречайте первого четвертьфиналиста. Нидерланды – США 3:1. Обзор матча и видео голов

От этой пары, если честно, ожидали борьбы, напряжения, интриги. США на групповом раунде показали, что способны играть в веселый агрессивный футбол, однако Нидерланды не купились на трюки американцев. Оранжевые на классе еще в первом тайме забили два гола, а после перерыва уже контролировали ход матча. Даже когда Райт отыграл один гол, паники номинальные хозяева не допустили.

Смотрите видеообзор матча 1/8-й финала чемпионата мира 2022 Нидерланды – США.

Чемпионат мира-2022, 1/8 финала

"Халифа Интернешнел Стедиум" (Доха)

Главный арбитр: Уилтон Сампайо (Бразилия)

Нидерланды – США 3:1

Голы: Депай 10, Блинд 45+1, Думфрис 81 – Райт 76