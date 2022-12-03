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Месси, Альварес и Мак Аллистер – в атаке. Стартовые составы на матч Аргентина – Австралия

Чемпионат мира FIFA
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Вторая игра 1/8 финала ЧМ

Месси, Альварес и Мак Аллистер – в атаке. Стартовые составы на матч Аргентина – Австралия

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сборные Аргентины и Австралии объявили стартовые составы на предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Первые вышли в плей-офф с первого места в группе C, вторые – со второго места в группе D.

Стартовый состав сборной Аргентины:

Эмилиано Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Энцо Фернандес, Де Пауль, Мак Аллистер – Алехандро Гомес, Месси, Альварес

Стартовый состав сборной Австралии:

Райян – Дегенек, Суттар, Роулс, Бегич – Леки, Муй, Ирвин, Баккус – МакГри, Дьюк

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В статье: Национальная сборная Аргентины Национальная сборная Австралии Чемпионат мира 2022
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