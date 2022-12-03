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Месси, Альварес и Мак Аллистер – в атаке. Стартовые составы на матч Аргентина – Австралия
Вторая игра 1/8 финала ЧМ
Фото: Getty Images
Сборные Аргентины и Австралии объявили стартовые составы на предстоящий матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Первые вышли в плей-офф с первого места в группе C, вторые – со второго места в группе D.
Стартовый состав сборной Аргентины:
Эмилиано Мартинес – Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья – Энцо Фернандес, Де Пауль, Мак Аллистер – Алехандро Гомес, Месси, Альварес
Стартовый состав сборной Австралии:
Райян – Дегенек, Суттар, Роулс, Бегич – Леки, Муй, Ирвин, Баккус – МакГри, Дьюк
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