Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матч против Австралии станет 1000-м в карьере Месси
В 999 играх у Лео 788 голов и 348 ассистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Аргентинский форвард Лионель Месси сегодня выйдет в стартовом составе сборной своей страны на матч 1/8 финала ЧМ против Австралии. Эта игра станет 1000-й в карьере нападающего.
778 из этих игр Месси провел за каталонскую "Барселону", 53 – за французский "ПСЖ" и 168 – за сборную Аргентины. Помимо него, подобное достижение – 1000 матчей за карьеру – имеется лишь у двух участников ЧМ-2022: Криштиану Роналду и Дани Алвеса.
В предыдущих 999 играх Лионелю удалось забить 788 голов и отдать 348 ассистов. На чемпионатах мира же он по результативности уступает лишь Томасу Мюллеру: у Месси 8 голов и 6 ассистов, у немца – 10 голов и 6 ассистов.
Популярное сейчас
- Слишком тесно для сенсации. Аргентина – Австралия. Анонс и прогноз матча 1/8 финала ЧМ на 03.12.22
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Настоящий лидер Португалии и несокрушимая скала Бразилии. Символическая сборная группового турнира Чемпионата Мира
- "Платить ему не собираюсь". Голкипер Польши проиграл пари Месси на 100 евро
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эпатажная девушка защитника Милана и сборной Франции. ФОТО