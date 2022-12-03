Матч против Австралии станет 1000-м в карьере Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси сегодня выйдет в стартовом составе сборной своей страны на матч 1/8 финала ЧМ против Австралии. Эта игра станет 1000-й в карьере нападающего.

778 из этих игр Месси провел за каталонскую "Барселону", 53 – за французский "ПСЖ" и 168 – за сборную Аргентины. Помимо него, подобное достижение – 1000 матчей за карьеру – имеется лишь у двух участников ЧМ-2022: Криштиану Роналду и Дани Алвеса.

В предыдущих 999 играх Лионелю удалось забить 788 голов и отдать 348 ассистов. На чемпионатах мира же он по результативности уступает лишь Томасу Мюллеру: у Месси 8 голов и 6 ассистов, у немца – 10 голов и 6 ассистов.