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Матч против Австралии станет 1000-м в карьере Месси

Чемпионат мира FIFA
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В 999 играх у Лео 788 голов и 348 ассистов

Матч против Австралии станет 1000-м в карьере Месси

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский форвард Лионель Месси сегодня выйдет в стартовом составе сборной своей страны на матч 1/8 финала ЧМ против Австралии. Эта игра станет 1000-й в карьере нападающего.

778 из этих игр Месси провел за каталонскую "Барселону", 53 – за французский "ПСЖ" и 168 – за сборную Аргентины. Помимо него, подобное достижение – 1000 матчей за карьеру – имеется лишь у двух участников ЧМ-2022: Криштиану Роналду и Дани Алвеса.

В предыдущих 999 играх Лионелю удалось забить 788 голов и отдать 348 ассистов. На чемпионатах мира же он по результативности уступает лишь Томасу Мюллеру: у Месси 8 голов и 6 ассистов, у немца – 10 голов и 6 ассистов.

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В статье: Лионель Месси Национальная сборная Аргентины Чемпионат мира 2022
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