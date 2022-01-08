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Аргентина – Австралия 2:1. ЧМ-2022, 1/8 финала. Академично? Зато могут положиться на гения
Месси вновь подарил "альбиселесте" важный задел
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч начался с
методичного, образцового, стерильного, долгого и тягучего владения Аргентины. Месси не стеснялся оттягиваться в глубину для помощи в розыгрыше почему-то излишне скованным партнерам. Номинальные хозяева катали снаряд как нервные отличники из школы Пепа Гвардиолы, в их глазах буквально отражалось то, что стоит на кону, а именно выход в четвертьфинал. В атаке аргентинцы не рисковали, дабы не наколоться на контрвыпад Австралии.
В свою очередь "кенгуру", как могли, перекрывали дыры, порой даже не стесняясь очень грубо нарушать правила и получая желтые карточки. Ближе к середине первого тайма "Соккеруз" минут на десять зависли у владений Мартинеса: Бехича оттеснили от мяча, удар Ирвина головой получился неакцентированным – оборона "альбиселесте" справилась без проблем.
Гол Аргентины не вытекал из логики игры и пришел из ниоткуда ближе к концу 45-минутки. Естественно, сообразил его, как и в матче с Мексикой, Лионель Месси. Макаллистер, герой свежего текста от автора UA-Футбол Романа Синчука, увидел коридор, Отаменди остановил мяч для капитана "альбиселесте", а Лео подхватил сферу и неотразимо для вратаря, из-под защитника, покатил ее в дальний угол (1:0). 1000-й матч в профессиональной карьере и первый забитый мяч в плей-офф ЧМ для десятки Аргентины – наконец-то теперь можно поставить и эту галочку.
December 3, 2022
После перерыва общий сценарий встречи не поменялся, хозяева неопасно крутились у владений Австралии. В одном из эпизодов Отаменди то ли от скуки, то ли из-за замерзших ног чересчур слабо отдал передачу назад на Мартинеса, но Эмилиано чудом опередил форварда "Соккеруз" и выбил мяч в аут от греха подальше.
Terrible backpass from Otamendi almost lets Australia back in #FIFAWorldCup #FIFAWorldCupQatar2022 #FIFAWorldCup2022Qatar #ARGAUS #ArgentinavsAustralia #ArgvsAus #AusvsArg pic.twitter.com/RCGeKHwFde— Elonkin (@Elonkin42) December 3, 2022
Также Скалони на старте второго тайма заменил вингера Алехандру Гомеса на защитника Лисандро Мартинеса. Не знаем, как работает этот странный, но уже фирменный ход наставника Аргентины, однако в матче с Польшей Лионель-тренер выпустил опорного хавбека Паредеса вместо крайнего нападающего Ди Марии – и "альбиселесте" быстро забили. Как-то сработало и сейчас: двужильный Де Пауль побежал дожимать прессингом Райана, в результате чего мяч отскочил к находившемуся рядом Альваресу – Хулиану оставалось лишь закатить снаряд в пустые (2:0). Непонятно, зачем голкипер Австралии у своих ворот пытался продраться между полузащитником и нападающим Аргентины. Зачем-то возомнил себя форвардом.
Показал, как действительно играют форварды
волшебник Гудвин. Правда, ему еще, в отличие от Райана, жутко повезло. Нападающий Австралии вышел на замену, оказался совсем один на подборе, пробил явно куда-то на трибуны, но под его выстрел подставился Энцо Фернандес – такого рикошета Эмилиано Мартинес явно не ожидал (2:1, автогол).
ARGENTINA TERMINÓ SUFRIENDO????— MARCA Claro (@MarcaClaro) December 3, 2022
El autogol de Enzo Fernández que puso en suspenso a Argentina????#ClaroEnQatar #FIFAWorldCup https://t.co/SehcIzhmk3 pic.twitter.com/TaYe72mqY6
Финальный отрезок матча порадовал болельщиков, убойные моменты были как у одной, так и другой команды. Бехич включил дриблера, прошел четырех исполнителей "альбиселесте", однако в самый последний момент его явно голевой удар заблокировал Лисандро Мартинес. Также уже в компенсированное время Куол не пробил Мартинеса-вратаря. У Аргентины же три классных шанса запорол Лаутаро Мартинес (да сколько же их, блин). Понятно, почему игрок "Интера" потерял место в старте и уступил его Хулиану Альваресу.
Спасибо Австралии за желание, самоотдачу и сенсацию на уровне группы, но вряд ли мы будем сильно скучать. Впереди в четвертьфинале Аргентину ждут Нидерланды, подопечные Ван Гала уверенно прошли в своем поединке 1/8 финала Мундиаля сборную Соединных Штатов Америки (3:1). "Альбиселесте" пора выходить из режима экономии энергии и перестать полагаться на то, что Месси обязательно откроет счет.
#Qatar2022— Selección Argentina ???????? (@Argentina) December 3, 2022
⚽ @Argentina ???????? 2 (Lionel #Messi y Julián Álvarez) ???? #Australia ???????? 1 (Craig Goodwin)
???? ¡Final del partido!
???? El elenco comandado por Lionel Scaloni jugará el próximo viernes ante #PaísesBajos ????????
¡Vamos #TodosJuntos a cuartos! ???????? pic.twitter.com/hoM3IHlqlF
Чемпионат мира, 1/8 финала
Стадион: "Ахмед бин Али" (Эр-Райян)
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Аргентина – Австралия 2:1
Голы: Месси (35), Альварес (57) – Фернандес (автогол, 77)
Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина (Монтиель, 80), Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 72) – Де Пауль, Фернандес, Макаллистер (Паласиос, 80) – Альварес (Лаутаро Мартинес, 71), Месси, Алехандру Гомес (Лисандро Мартинес, 50)
Австралия: Райан – Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулс, Бехич – Леки (Куол, 72), Баккус (Хрустич, 58), Муй, Макгри (Гудвин, 58) – Дюк (Макларен, 72), Ирвин
Предупреждения: Ирвин (15), Дегенек (38)
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