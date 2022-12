Аргентина – Австралия 2:1. ЧМ-2022, 1/8 финала. Академично? Зато могут положиться на гения

Матч начался с методичного, образцового , стерильного, долгого и тягучего владения Аргентины. Месси не стеснялся оттягиваться в глубину для помощи в розыгрыше почему-то излишне скованным партнерам. Номинальные хозяева катали снаряд как нервные отличники из школы Пепа Гвардиолы, в их глазах буквально отражалось то, что стоит на кону, а именно выход в четвертьфинал. В атаке аргентинцы не рисковали, дабы не наколоться на контрвыпад Австралии.

В свою очередь "кенгуру", как могли, перекрывали дыры, порой даже не стесняясь очень грубо нарушать правила и получая желтые карточки. Ближе к середине первого тайма "Соккеруз" минут на десять зависли у владений Мартинеса: Бехича оттеснили от мяча, удар Ирвина головой получился неакцентированным – оборона "альбиселесте" справилась без проблем.

Гол Аргентины не вытекал из логики игры и пришел из ниоткуда ближе к концу 45-минутки. Естественно, сообразил его, как и в матче с Мексикой, Лионель Месси. Макаллистер, герой свежего текста от автора UA-Футбол Романа Синчука, увидел коридор, Отаменди остановил мяч для капитана "альбиселесте", а Лео подхватил сферу и неотразимо для вратаря, из-под защитника, покатил ее в дальний угол (1:0). 1000-й матч в профессиональной карьере и первый забитый мяч в плей-офф ЧМ для десятки Аргентины – наконец-то теперь можно поставить и эту галочку.

После перерыва общий сценарий встречи не поменялся, хозяева неопасно крутились у владений Австралии. В одном из эпизодов Отаменди то ли от скуки, то ли из-за замерзших ног чересчур слабо отдал передачу назад на Мартинеса, но Эмилиано чудом опередил форварда "Соккеруз" и выбил мяч в аут от греха подальше.

Terrible backpass from Otamendi almost lets Australia back in #FIFAWorldCup #FIFAWorldCupQatar2022 #FIFAWorldCup2022Qatar #ARGAUS #ArgentinavsAustralia #ArgvsAus #AusvsArg pic.twitter.com/RCGeKHwFde