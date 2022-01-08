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Аргентина – Австралия 2:1. ЧМ-2022, 1/8 финала. Академично? Зато могут положиться на гения

Чемпионат мира FIFA
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(4 голосов)

Месси вновь подарил "альбиселесте" важный задел

Аргентина – Австралия 2:1. ЧМ-2022, 1/8 финала. Академично? Зато могут положиться на гения

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч начался с методичного, образцового, стерильного, долгого и тягучего владения Аргентины. Месси не стеснялся оттягиваться в глубину для помощи в розыгрыше почему-то излишне скованным партнерам. Номинальные хозяева катали снаряд как нервные отличники из школы Пепа Гвардиолы, в их глазах буквально отражалось то, что стоит на кону, а именно выход в четвертьфинал. В атаке аргентинцы не рисковали, дабы не наколоться на контрвыпад Австралии.

В свою очередь "кенгуру", как могли, перекрывали дыры, порой даже не стесняясь очень грубо нарушать правила и получая желтые карточки. Ближе к середине первого тайма "Соккеруз" минут на десять зависли у владений Мартинеса: Бехича оттеснили от мяча, удар Ирвина головой получился неакцентированным – оборона "альбиселесте" справилась без проблем.

Гол Аргентины не вытекал из логики игры и пришел из ниоткуда ближе к концу 45-минутки. Естественно, сообразил его, как и в матче с Мексикой, Лионель Месси. Макаллистер, герой свежего текста от автора UA-Футбол Романа Синчука, увидел коридор, Отаменди остановил мяч для капитана "альбиселесте", а Лео подхватил сферу и неотразимо для вратаря, из-под защитника, покатил ее в дальний угол (1:0). 1000-й матч в профессиональной карьере и первый забитый мяч в плей-офф ЧМ для десятки Аргентины – наконец-то теперь можно поставить и эту галочку.

После перерыва общий сценарий встречи не поменялся, хозяева неопасно крутились у владений Австралии. В одном из эпизодов Отаменди то ли от скуки, то ли из-за замерзших ног чересчур слабо отдал передачу назад на Мартинеса, но Эмилиано чудом опередил форварда "Соккеруз" и выбил мяч в аут от греха подальше.

Также Скалони на старте второго тайма заменил вингера Алехандру Гомеса на защитника Лисандро Мартинеса. Не знаем, как работает этот странный, но уже фирменный ход наставника Аргентины, однако в матче с Польшей Лионель-тренер выпустил опорного хавбека Паредеса вместо крайнего нападающего Ди Марии – и "альбиселесте" быстро забили. Как-то сработало и сейчас: двужильный Де Пауль побежал дожимать прессингом Райана, в результате чего мяч отскочил к находившемуся рядом Альваресу – Хулиану оставалось лишь закатить снаряд в пустые (2:0). Непонятно, зачем голкипер Австралии у своих ворот пытался продраться между полузащитником и нападающим Аргентины. Зачем-то возомнил себя форвардом.

Показал, как действительно играют форварды волшебник Гудвин. Правда, ему еще, в отличие от Райана, жутко повезло. Нападающий Австралии вышел на замену, оказался совсем один на подборе, пробил явно куда-то на трибуны, но под его выстрел подставился Энцо Фернандес – такого рикошета Эмилиано Мартинес явно не ожидал (2:1, автогол).

Финальный отрезок матча порадовал болельщиков, убойные моменты были как у одной, так и другой команды. Бехич включил дриблера, прошел четырех исполнителей "альбиселесте", однако в самый последний момент его явно голевой удар заблокировал Лисандро Мартинес. Также уже в компенсированное время Куол не пробил Мартинеса-вратаря. У Аргентины же три классных шанса запорол Лаутаро Мартинес (да сколько же их, блин). Понятно, почему игрок "Интера" потерял место в старте и уступил его Хулиану Альваресу.

Спасибо Австралии за желание, самоотдачу и сенсацию на уровне группы, но вряд ли мы будем сильно скучать. Впереди в четвертьфинале Аргентину ждут Нидерланды, подопечные Ван Гала уверенно прошли в своем поединке 1/8 финала Мундиаля сборную Соединных Штатов Америки (3:1). "Альбиселесте" пора выходить из режима экономии энергии и перестать полагаться на то, что Месси обязательно откроет счет.

Чемпионат мира, 1/8 финала

Стадион: "Ахмед бин Али" (Эр-Райян)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Аргентина – Австралия 2:1

Голы: Месси (35), Альварес (57) – Фернандес (автогол, 77)

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина (Монтиель, 80), Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 72) – Де Пауль, Фернандес, Макаллистер (Паласиос, 80) – Альварес (Лаутаро Мартинес, 71), Месси, Алехандру Гомес (Лисандро Мартинес, 50)

Австралия: Райан – Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулс, Бехич – Леки (Куол, 72), Баккус (Хрустич, 58), Муй, Макгри (Гудвин, 58) – Дюк (Макларен, 72), Ирвин

Предупреждения: Ирвин (15), Дегенек (38)

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В статье: Лионель Месси Австралия Аргентина ЧМ-2022 Чемпионат Мира-2022 Чемпионат Мира Лионель Скалони Чемпионат мира 2022 Хулиан Альварес Энцо Фернандес
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Комментарии (33)
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Рівнянин (Рівне)
04.12.2022 в 00:12
Аргентина ніяка!Чемпіоном світу буде переможець пари Франція-Англія.
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:56
А вот со сборной США у аргов были бы шансы. Эх, американцы, американцы...
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0
0
355547 (Запорожье)
03.12.2022 в 23:37
У Аргентины не хватает командной структуры игры, и её дисциплины, другие сборные этиими просчётами могут возпользоваться, и матч с Голланцами в этом плане, будет показательным
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:50
Однозначно. Тут и гений Месси не поможет. Аргов разберут на болтики. Только фарт.
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0
-1
жажа_the_best (Харьков)
03.12.2022 в 23:31
гном уже самого марадону обошел по забитым мячам на ЧМ. Но переплюнуть по красоте гол марадоны англии карлик врядли сможет!
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+1
-4
balamyt (Boston)
04.12.2022 в 00:07
Дело не в росте ..а то что в голове и ногах..Именно в этом смысле Лео Месси Гений. Марадонна смог стать Чемпионом Мира благодаря Руке Бога..Но и Лео своего последнего слова еще не сказал.. Кстати Диего тоже не рослым..был.
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
04.12.2022 в 00:10
Та кому ти пояснюєш? Марна трата часу.Такі як він просто ревнують Мессі до Крістіни.
0
0
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Campeón
03.12.2022 в 23:30
нарешті з'явився достойний суперник в плей-офф, якому зміг забити мессі
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0
-3
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:15
Ну, а если по чесноку, то арги с такой фуфлыжной игрой сборную Нигерландов не пройдут, не.
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+2
-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.12.2022 в 23:20
Пройдуть!Там вони дурачка не будуть валяти, тому що їм наваляють )))
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:24
Да дело не в дурачкавалянии, а в самой схеме игры аргов, тупой, блеклой и не эффективной. Только первые голы Месси и выручают.
+1
0
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Spokoyno (Київ)
04.12.2022 в 00:11
Саме готуючись до матчу зі збірною Нідерландів аргентинці особливо не напружувалися... Берегли ноги та сили! Плануючи виграти за рахунок класу гравців! І якщо б не той дурацький рикошет, а Лоутаро свої моменти не схибив та Мессі свій докрутив то прогноз деяких експертів 4:0 виправився. То земляки кенгуру останній матч могли ПОНОСИТИСЯ А тут в планах матчі з любителями травки, жаб та самби
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0
0
жажа_the_best (Харьков)
03.12.2022 в 23:15
Почему харьковского Сосы нет в сборной аргентины? Воспитанник Мирона Маркевича уж точно не хуже сыграл бы чем де пауля.
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+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
03.12.2022 в 23:12
Аргентина не впечатляет. С такой игрой чемпионами не становятся, Более того, с такой игрой им и против Нидерландов не светит.
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.12.2022 в 23:25
Будемо бачити, чи вони таку гру покажуть в 1/4 чи отямляться. В них лава запасних солідна, можна варіювати складом. Інше питання чи здатен тренер на зміни стилю гри по ходу чемпіонату, чи є в нього інша тактика і бажання щось міняти....
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
03.12.2022 в 23:30
Якщо принципово змінять гру - можливо пройдуть далі. Нідерланди теж не ті, якими були у найкращі для себе часи.
+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.12.2022 в 23:40
Можуть пройти і без принципової зміни, по сьогоднішній схемі: спочатку забити ( клас гравців дозволяє), а потім грати по рахунку, сушити гру навіть. Я ж кажу дуже прагматичний стиль в Скалоні, не яскравий футбол в Аргентини. І це при тому, що вони мають в складі таких висококласних виконавців.
0
0
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:26
Тут видите ли схемы у Скалони такие. Схемы, как под копирку, какие были у Барсы при позднем Месси. Неспешный темп, тупые и неэффективные перепасовки и т.д.
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
03.12.2022 в 23:34
Согласен 100%
+1
0
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Spokoyno (Київ)
03.12.2022 в 23:11
На жаль Мессі не вдалось подвоїти собі подарунок на ювілей... Недокрутив! Ну Лоутаро хіба можна марнувати такі гольові моменти, які йому створювала команда... Конкретно Ліонель. Тим більш при такому рахунку. А так перемога заслужена... По "дурнику" у ворота обох збірних. Погано, що серію у 2:0 перервали.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
03.12.2022 в 23:55
Ну і по самій грі вона була не стільки "академічною" скільки ПРАГМАТИЧНОЮ! Бо у кубковій стадії головне виграти зберігши сили для наступного етапу, а альбіселесте "бачить" себе у ФІНАЛІ! Тому красивий... феєричний футбол, то для виставкових матчів
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0
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Fata Morgana (Запорожье)
03.12.2022 в 23:10
Мне сборная Австралии напомнила по манере игры киевское Динамо когда динамовцы могли выгрызать результат. Только вот австралийцам, респект за игру, не хватило своего Данди чтобы победить "крокодила"...
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0
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:09
Этот Лаутаро Мартинес просто распиаренное чмо. Два раза ему Месси мяч на блюдечке выложил, а оно не забило, ну.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.12.2022 в 23:17
Аля Неймар...
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+1
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:33
Вот, вот..
0
0
жажа_the_best (Харьков)
03.12.2022 в 23:05
Как черный на 95 минуте не забил? Каааак??!!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.12.2022 в 23:14
В мене таке ж питання до Л.Мартінеса після пасу Мессі вкінці.І клас в нього значно вищий...
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0
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филанкрот (donetsk)
03.12.2022 в 23:03
Аргентина з кожним матчем посилюється
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.12.2022 в 23:07
Так і має бути,якщо хочуть виграти ЧС.
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:02
Последние 20 минут были просто бомба. Арги в конце отскочили.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.12.2022 в 23:08
Представил на мгновение если Дариан прав окажется со своим прогнозом, что будет делать стадо оленей?
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 23:11
Вздёрнутся. Или в ПНД попадут.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
03.12.2022 в 22:59
Аргентина хотіла виграти в економ режимі! Ледь не поплатились через такий розслабон! Могли й пропустити вкінці.Дуже прагматичний футбол зараз показують альбіселесте.Підсилення захисту після першого голу це геть не красиво... Колись більш видовищний і атакувальний футбол був в їх виконанні. Гравці класу Ді Марії, Л.Мартинеса, Дібали грали б в основі...В 1/4 так легко не буде як сьогодні і для Нідерландів, і для Аргентини. Де Йонг проти Мессі буде цікаво.
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