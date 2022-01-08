Аргентина – Австралия 2:1. ЧМ-2022, 1/8 финала. Академично? Зато могут положиться на гения

Матч начался с методичного, образцового , стерильного, долгого и тягучего владения Аргентины. Месси не стеснялся оттягиваться в глубину для помощи в розыгрыше почему-то излишне скованным партнерам. Номинальные хозяева катали снаряд как нервные отличники из школы Пепа Гвардиолы, в их глазах буквально отражалось то, что стоит на кону, а именно выход в четвертьфинал. В атаке аргентинцы не рисковали, дабы не наколоться на контрвыпад Австралии.

В свою очередь "кенгуру", как могли, перекрывали дыры, порой даже не стесняясь очень грубо нарушать правила и получая желтые карточки. Ближе к середине первого тайма "Соккеруз" минут на десять зависли у владений Мартинеса: Бехича оттеснили от мяча, удар Ирвина головой получился неакцентированным – оборона "альбиселесте" справилась без проблем.

Гол Аргентины не вытекал из логики игры и пришел из ниоткуда ближе к концу 45-минутки. Естественно, сообразил его, как и в матче с Мексикой, Лионель Месси. Макаллистер, герой свежего текста от автора UA-Футбол Романа Синчука, увидел коридор, Отаменди остановил мяч для капитана "альбиселесте", а Лео подхватил сферу и неотразимо для вратаря, из-под защитника, покатил ее в дальний угол (1:0). 1000-й матч в профессиональной карьере и первый забитый мяч в плей-офф ЧМ для десятки Аргентины – наконец-то теперь можно поставить и эту галочку.

После перерыва общий сценарий встречи не поменялся, хозяева неопасно крутились у владений Австралии. В одном из эпизодов Отаменди то ли от скуки, то ли из-за замерзших ног чересчур слабо отдал передачу назад на Мартинеса, но Эмилиано чудом опередил форварда "Соккеруз" и выбил мяч в аут от греха подальше.

Также Скалони на старте второго тайма заменил вингера Алехандру Гомеса на защитника Лисандро Мартинеса. Не знаем, как работает этот странный, но уже фирменный ход наставника Аргентины, однако в матче с Польшей Лионель-тренер выпустил опорного хавбека Паредеса вместо крайнего нападающего Ди Марии – и "альбиселесте" быстро забили. Как-то сработало и сейчас: двужильный Де Пауль побежал дожимать прессингом Райана, в результате чего мяч отскочил к находившемуся рядом Альваресу – Хулиану оставалось лишь закатить снаряд в пустые (2:0). Непонятно, зачем голкипер Австралии у своих ворот пытался продраться между полузащитником и нападающим Аргентины. Зачем-то возомнил себя форвардом.

Показал, как действительно играют форварды волшебник Гудвин. Правда, ему еще, в отличие от Райана, жутко повезло. Нападающий Австралии вышел на замену, оказался совсем один на подборе, пробил явно куда-то на трибуны, но под его выстрел подставился Энцо Фернандес – такого рикошета Эмилиано Мартинес явно не ожидал (2:1, автогол).

ARGENTINA TERMINÓ SUFRIENDO????



El autogol de Enzo Fernández que puso en suspenso a Argentina????#ClaroEnQatar #FIFAWorldCup https://t.co/SehcIzhmk3 pic.twitter.com/TaYe72mqY6 — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 3, 2022

Финальный отрезок матча порадовал болельщиков, убойные моменты были как у одной, так и другой команды. Бехич включил дриблера, прошел четырех исполнителей "альбиселесте", однако в самый последний момент его явно голевой удар заблокировал Лисандро Мартинес. Также уже в компенсированное время Куол не пробил Мартинеса-вратаря. У Аргентины же три классных шанса запорол Лаутаро Мартинес (да сколько же их, блин). Понятно, почему игрок "Интера" потерял место в старте и уступил его Хулиану Альваресу.

Спасибо Австралии за желание, самоотдачу и сенсацию на уровне группы, но вряд ли мы будем сильно скучать. Впереди в четвертьфинале Аргентину ждут Нидерланды, подопечные Ван Гала уверенно прошли в своем поединке 1/8 финала Мундиаля сборную Соединных Штатов Америки (3:1). "Альбиселесте" пора выходить из режима экономии энергии и перестать полагаться на то, что Месси обязательно откроет счет.

Чемпионат мира, 1/8 финала

Стадион: "Ахмед бин Али" (Эр-Райян)

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Аргентина – Австралия 2:1

Голы: Месси (35), Альварес (57) – Фернандес (автогол, 77)

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Молина (Монтиель, 80), Ромеро, Отаменди, Акунья (Тальяфико, 72) – Де Пауль, Фернандес, Макаллистер (Паласиос, 80) – Альварес (Лаутаро Мартинес, 71), Месси, Алехандру Гомес (Лисандро Мартинес, 50)

Австралия: Райан – Дегенек (Карачич, 72), Суттар, Роулс, Бехич – Леки (Куол, 72), Баккус (Хрустич, 58), Муй, Макгри (Гудвин, 58) – Дюк (Макларен, 72), Ирвин

Предупреждения: Ирвин (15), Дегенек (38)