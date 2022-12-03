  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Коуч США: Я горжусь парнями, но горько разочарован поражением от Нидерландов
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч США: Я горжусь парнями, но горько разочарован поражением от Нидерландов

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Берхалтер считает, что его команда достойна большего

Коуч США: Я горжусь парнями, но горько разочарован поражением от Нидерландов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал поражение своей команды от Нидерландов в 1/8 Чемпионата мира и вылет с турнира.

"С этим трудно справиться. Это такая хорошая группа парней, такая сплоченная группа парней. И сегодня мы потерпели неудачу, но не из-за того, что не пытались, не из-за недостатка усилий. Ребята вложили в эту игру все, что у них было, и, к сожалению, мы ее проиграли.

Я действительно горжусь своимы парнями. Очень приятно видеть, как эта группа ребят сплотилась вместе за последние три с половиной года, это действительно особенное зрелище. Не часто бывает такая связь между товарищами по команде, персоналом и всеми.

Читайте такжеВан Гал: Нужно уменьшить количество потерь мяча, иначе чемпионом мира не стать

Я действительно горжусь парнями, но горько разочарован сегодняшним результатом. Мы добились определенного прогресса. Когда люди смотрят на нашу команду, они видят четкую идентичность, они видят парней, которые выходят и сражаются друг за друга. Они видят талант на поле. Мы добились прогресса, но сегодня нам чего-то не хватило", - поделился коуч американцев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нидерланды США
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
NBC Sportsade-some-progress/

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде