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Коуч США: Я горжусь парнями, но горько разочарован поражением от Нидерландов
Берхалтер считает, что его команда достойна большего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал
"С этим трудно справиться. Это такая хорошая группа парней, такая сплоченная группа парней. И сегодня мы потерпели неудачу, но не из-за того, что не пытались, не из-за недостатка усилий. Ребята вложили в эту игру все, что у них было, и, к сожалению, мы ее проиграли.
Я действительно горжусь своимы парнями. Очень приятно видеть, как эта группа ребят сплотилась вместе за последние три с половиной года, это действительно особенное зрелище. Не часто бывает такая связь между товарищами по команде, персоналом и всеми.
Я действительно горжусь парнями, но горько разочарован сегодняшним результатом. Мы добились определенного прогресса. Когда люди смотрят на нашу команду, они видят четкую идентичность, они видят парней, которые выходят и сражаются друг за друга. Они видят талант на поле. Мы добились прогресса, но сегодня нам чего-то не хватило", - поделился коуч американцев.
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