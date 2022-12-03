Коуч США: Я горжусь парнями, но горько разочарован поражением от Нидерландов

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер прокомментировал поражение своей команды от Нидерландов в 1/8 Чемпионата мира и вылет с турнира.

"С этим трудно справиться. Это такая хорошая группа парней, такая сплоченная группа парней. И сегодня мы потерпели неудачу, но не из-за того, что не пытались, не из-за недостатка усилий. Ребята вложили в эту игру все, что у них было, и, к сожалению, мы ее проиграли.

Я действительно горжусь своимы парнями. Очень приятно видеть, как эта группа ребят сплотилась вместе за последние три с половиной года, это действительно особенное зрелище. Не часто бывает такая связь между товарищами по команде, персоналом и всеми.