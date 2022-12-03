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Месси забивает в плей-офф ЧМ впервые в карьере. Это его 1000-й матч. ВИДЕО
Ассист – у Николаса Отаменди
Фото: Getty Images
Лионель Месси забил сборной Австралии в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Этот мяч стал первым для аргентинца в плей-офф ЧМ. За карьеру он сыграл в решающих стадиях мировых турниров девять матчей.
Более того, сегодняшний матч стал 1000-м в карьере Месси. У теперь него 789 голов и 348 ассистов за карьеру. Сегодня же голевой пас на Лео отдал защитник Николас Отаменди.
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Комментарии (2)
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Барселиниуc (землянин)
03.12.2022 в 21:55
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филанкрот (donetsk)
03.12.2022 в 22:09
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