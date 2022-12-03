Месси забивает в плей-офф ЧМ впервые в карьере. Это его 1000-й матч. ВИДЕО

Лионель Месси забил сборной Австралии в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Этот мяч стал первым для аргентинца в плей-офф ЧМ. За карьеру он сыграл в решающих стадиях мировых турниров девять матчей.

Более того, сегодняшний матч стал 1000-м в карьере Месси. У теперь него 789 голов и 348 ассистов за карьеру. Сегодня же голевой пас на Лео отдал защитник Николас Отаменди.